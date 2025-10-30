Hoy en día, el fútbol vive una era marcada por la aparición de numerosos ‘entrenadores modernos’, que apuestan por metodologías diferentes, análisis de datos y estilos de juego innovadores. Sin embargo, no todos los ‘nuevos técnicos’ comparten estas corrientes. Algunos entrenadores prefieren mantenerse fieles a los principios del fútbol que conocieron en su época como jugadores, defendiendo un enfoque más tradicional que surge de la experiencia y los valores más ‘clásicos’ del deporte.

Uno de los destacados jóvenes estrategas que ha aparecido en el último tiempo e integra este segundo grupo es Césc Fábregas. El ex jugador español, que vistió las camisetas de clubes como Arsenal, Barcelona y Chelsea, actualmente dirige al Como 1907 y está realizando un magnífico trabajo, con su propia manera de entrenar y una identidad que busca alejarse del futbol esquemático y estructural que proponen otros colegas.

En este sentido, en su última rueda de prensa en Italia, el líder y cabeza del Como realizó una breve editorial donde destrozó al futbol moderno por la pronta ‘extinción de los enganches’, a quienes considera fundamentales dentro de un equipo. Fábregas se distanció de aquellos técnicos que le quitan importancia a ese tipo de futbolistas en un sistema de juego, y expresó su disconformidad con el nuevo paradigma futbolero, sobre todo en Europa.

El cariño de Césc Fábregas con sus jugadores de Como [foto: Getty]

Para describir y ejemplificar su punto de vista, el primer nombre que planteó el español fue el de James Rodríguez, a quien tomó como punto de referencia como un ‘diez’ por excelencia, poniéndolo a la altura de otra leyenda que sí tuvo Cesc como compañero, como lo fue Mezut Ozil. El DT aseguró que, bajo su mirada, todos los equipos ‘necesitan un James’ para poder funcionar de mejor manera y sostuvo no comprender a quienes no lo hacen.

“La posición de 10 está desapareciendo, jugadores de la calidad de James Rodríguez u Özil ya no le interesan a los entrenadores, estos jugadores que son capaces de abrir un partido con un pase brillante… ¡pero ahora el entrenador prefiere tener una estructura estable!”, se quejó Fábregas en conferencia de prensa, muy a disgusto con el estilo de la ‘nueva camada’ de jóvenes entrenadores, muchos de la escuela Guardiolista.

El ex-futbolista reveló que se percató de los cambios en la disciplina justo antes de dejar la elite del Viejo Continente, en sus últimos tiempos en la Premier. “Cuando Conte llegó al Chelsea, empecé a comprender en qué consistía el fútbol moderno: mucho correr, sesiones divididas, entrenamiento robótico… No me lo podía creer. Estaba en shock porque siempre he sido un jugador que ha dependido de la creatividad, que para mí es la mejor de las artes“, enfatizó el artífice del proyecto Como, que marcha a toda máquina en la Serie A de Italia.

En su actual equipo, Césc Fábregas se mantiene firme y apegado a sus convicciones. Como no tiene a James Rodríguez, utiliza a una de las máximas promesas del futuro con similares características: su ’10’ es Nico Paz, el enganche de la cantera de Real Madrid que fue comprado por Como a pedido del propio entrenador, tras tenerlo en su primera temporada en el Calcio. Hasta el final de su carrera, el español buscará mantener viva la cultura del mediapunta.

