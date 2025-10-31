James Rodríguez confesó que no pudo: La condición que podría sacar a Luis Díaz de Bayern Múnich

Bayern Múnich vuelve a tener otro jugador colombiano estelar. Luis Díaz no para de ser noticia en el equipo alemán y al conocerse los detalles ocultos de su contrato, no hubo un mejor momento para recordar la condición que James Rodríguez no pudo cumplir, y que podría sacar a ‘Lucho’ del equipo alemán.

A tomar nota… James debutó con Bayern Múnich el 15 de julio de 2017, y a pesar de que registró 15 goles, 20 asistencias y 4.299 minutos para ganar dos Bundesliga, una Copa de Alemania y dos Supercopa de Alemania, el equipo alemán no ejerció la opción de compra por los derechos deportivos del colombiano. Esta era por €42 millones de euros.

¿Qué pasó? “El frío me costó mucho, en Múnich hay mucha calidad de vida, pero no pude estar cómodo allí. En Alemania solo piensan en trabajo, son unas máquinas, uno llegaba y saludaba, se cambiaba, entrenaba y ‘chao’, cada uno con su vida. Son maquinitas”, confesó James Rodríguez en una entrevista con Daniel Habif.

James no pudo: La condición que podría sacar a Luis Díaz de Bayern

Jame Rodríguez habló de una regla que le pusieron a Luis Díaz en Bayern. (Foto: Getty Images)

El diario ‘Sport Bild’ reveló que Bayern Múnich le puso a Luis Díaz la obligación de aprender alemán y a qué no adivinan quién habló de este tema y reveló que no pudo cumplir. Sí, James en 2020 confesó que “el alemán me costó mucho porque tampoco tuve ganas, al profe que tuve le dije que no le iba a hacer perder su tiempo ni el mío. No quiero, no podía con el alemán, era un idioma que no me quería aprender“, sostuvo Rodríguez.

¿Quién tuvo un salario más alto en Bayern Múnich, James Rodríguez o Luis Díaz?

Con la salvedad que eran tiempos diferentes en la economía mundial y que ahora los millones danzan en el mundo del fútbol, Luis Díaz y los €14 millones de euros brutos que gana al año en Bayern Múnich superan en €7.5 millones el sueldo que llegó a cobrar James Rodríguez en el equipo alemán. El ’10’ de la Selección Colombia ganaba $6.5 millones de euros anuales.

