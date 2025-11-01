El Bayern Múnich juega este sábado 1 de noviembre un partido importante por la Bundesliga frente al Bayer Leverkusen. El conjunto bávaro viene de ganarle por 4-1 al Colonia por la segunda ronda de la Copa de Alemania y quiere seguir con su racha de victorias.

El equipo de Luis Díaz es el líder de la Bundesliga y tiene un 100% de efectividad en la temporada debido a que ganó los 14 partidos disputados. En la previa al duelo ante Bayer Leverkusen, a Vincent Kompany le consultaron sobre el colombiano y el posible desgaste que podría arrastrar por la seguidilla de encuentros.

“Tenemos una ligera ventaja porque está acostumbrado a esta máxima intensidad. A lo largo de su carrera, ha jugado con frecuencia tres partidos seguidos. Parece estar en plena forma y no hay indicios de que necesite descansar. Es humano, así que puede suceder” comentó en un inicio el entrenador del Bayern Múnich.

“Con 27 años, Lucho está en plena forma para afrontar este ritmo, pero si necesita un descanso, tenemos opciones disponibles. Por ahora, sin embargo, parece tener muchas ganas de jugar”, agregó Vincent Kompany acerca del momento de Luis Díaz.

Luis Díaz convirtió 8 goles en 14 partidos con Bayern Múnich (Getty Images)

El Bayern Múnich viene de jugar dos partidos como visitante, el sábado pasado ante Borussia Mönchengladbach y el miércoles frente a Colonia. El equipo alemán no ha tenido mucho descanso para afrontar el juego contra Bayer Leverkusen y, además, el próximo martes viaja a París para enfrentar al PSG por la UEFA Champions League.

Por esta razón, especialmente por ese duelo ante el vigente campeón de la Champions League, es que Vincent Kompany podría hacer rotaciones. Luis Díaz fue titular en todos los partidos del Bayern Múnich en la temporada y está por verse si descansa un poco este sábado.

