¿Por qué no juega Alejandro Zendejas en Chivas vs. América por la Jornada 6 del Clausura 2026?

El delantero mexicano no será parte del duelo de las Águilas ante el Rebaño Sagrado por la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Alejandro Zendejas no será parte del duelo de América ante Chivas por la Liga MX
© Getty ImagesAlejandro Zendejas no será parte del duelo de América ante Chivas por la Liga MX

Por la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MXChivas y América se enfrentan este sábado 14 de febrero desde las 21:07 horas (Ciudad de México) en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara en una nueva edición del Clásico Nacional. Los dos conjuntos van por los tres puntos en el duelo más importante de México.

Para este partido, el director técnico André Jardine no contará con un jugador que suele ser titular. El atacante mexicano Alejandro Zendejas no será parte del compromiso y estará en el banquillo. La razón radica en que el jugador sufrió molestias musculares y el cuerpo técnico ha decidido cuidarlo para no agravar su lesión.

¿Quién será el reemplazo de Alejandro Zendejas en Chivas vs. América?    

Con esta noticia, el volante Iaias Violante se sumará al conjunto titular y formará una línea de tres volantes junto a Brian Rodríguez y Víctor Dávila. En tanto, Henry Martin será la referencia de área y estará como el único punta del conjunto americanista.

¿Cuál será la alineación de América vs. Chivas sin Alejandro Zendejas? 

Sin Alejandro Zendejas, el conjunto azulcrema formaría de la siguiente manera en su encuentro contra los Rojiblancos: Malagón; Álvarez, Reyes, Cáceres, Borja; Dourado, Dos Santos; Gutiérrez, Dávila, Rodríguez; y Martin.

Agustín Zabaleta
