Mientras Cristiano Ronaldo ganó 275 millones en 2025, el dinero que acumuló Lionel Messi

Los años avanzan y la era de dos de los futbolistas más grandes de la historia empieza a cerrar su capítulo. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, protagonistas de una rivalidad que definió el fútbol europeo durante años, actualmente juegan en ligas menos competitivas y atraviesan los últimos momentos de sus carreras.

El ex Barcelona actualmente juega en Inter Miami de la MLS en donde tendría todo acordado para renovar hasta 2028 y jugar al menos hasta los 41 años. Mientras que el ex Real Madrid ya renovó hasta 2027 con Al-Nassr y seguiría hasta los 42 años.

Aunque ya no compiten al máximo nivel europeo, ambos siguen sumando fortunas impresionantes. El portugués lidera el ranking de deportistas mejores pagos en lo que va del año, con una cifra de 275 millones de dólares, superando al argentino.

Cristiano Ronaldo, delantero de Al-Nassr, generó 225 millones por su contrato con el club saudí, mientras que otros 50 millones llegaron a través de negocios variados: participaciones en empresas de tecnología y bienestar, productos de consumo y su canal de YouTube, que mantiene millones de seguidores activos.

Lionel Messi, por su parte, generó 135 millones. 60 millones con su contrato en Inter Miami, y alrededor de 75 millones por negocios fuera del campo de juego. Patrocinios, su propia bebida deportiva, inversiones en su productora 525 Rosario y campañas junto a grandes artistas consolidan su fortuna y lo mantienen en la elite mundial, incluso lejos de Europa.

Top 10 de los deportistas mejor pagos 2025

Cristiano Ronaldo – USD 275 millones Stephen Curry – USD 156 millones Tyson Fury – USD 146 millones Dak Prescott – USD 137 millones Lionel Messi – USD 135 millones LeBron James – USD 133,8 millones Juan Soto – USD 114 millones Karim Benzema – USD 104 millones Shohei Ohtani – USD 102,5 millones Kevin Durant – USD 101,4 millones

