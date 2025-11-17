Mientras Cristiano Ronaldo ganó 280 millones en 2025, lo que acumuló Kylian Mbappé

Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé siguen siendo los protagonistas del fútbol mundial, pero en 2025 también marcaron la diferencia en la lista de ingresos. CR7 volvió a liderar con 280 millones de dólares, demostrando que a sus 40 años sigue vigente y es pieza clave tanto en la selección de Portugal como en Al Nassr.

El portugués tiene grandes objetivos en su carrera a pesar de que no le quedan muchos años. Uno de ellos es ganar el Mundial con su país pero también quiere romper un récord personal muy importante que es alcanzar los 1000 goles en su carrera.

Por su parte, Kylian Mbappé se posiciona como el presente y futuro del fútbol. Con apenas 26 años, ya alcanzó 400 goles como profesional, es figura indiscutible en Real Madrid y en la selección de Francia, y acumuló 95 millones de dólares en 2025.

Sus grandes objetivos en este momento es llevar al Real Madrid a lo más alto, poder conseguir su primera Champions League con el club de sus sueños y tener su revancha del Mundial 2022, pudiendo llevar a los franceses a ser campeones del mundo otra vez.

El contraste entre ambos jugadores refleja la transición generacional: CR7 sigue demostrando que la edad no es límite para liderar, mientras que Mbappé se perfila para dominar el ranking en los próximos años. Ambos representan distintas épocas del fútbol, pero con un nivel de rendimiento e impacto que los mantiene en el centro de todas las miradas.

Los futbolistas que más dinero percibieron en el 2025

Lionel Messi: 130 millones de dólares

Karim Benzema: 104 millones de dólares

Erling Haaland: 80 millones de dólares

Vinícius Júnior: 60 millones de dólares

Mohamed Salah: 55 millones de dólares

Sadio Mané: 54 millones de dólares

Jude Bellingham: 44 millones de dólares

Lamine Yamal: 43 millones de dólares

