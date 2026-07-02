La estrella portuguesa marcó ante Croacia y reavivó la carrera con el astro argentino por llegar a las 1000 anotaciones.

En el marco de una nueva jornada del Mundial 2026, Portugal jugó este jueves ante Croacia. La estrella Cristiano Ronaldo apareció para estampar la igualdad parcial y se despachó con una nueva anotación. Luego, su equipo marcó un gol más para avanzar de instancia.

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Con estos goles, el futbolista portugués de 41 años alcanzó la impresionante cifra de 976 goles en 1329 compromisos y quedó a apenas 24 celebraciones de registrar los 1.000 en su carrera. Además, sigue en la pugna por alejarse de Lionel Messi.

Precisamente, el astro argentino viene aprovechando de la mejor manera este torneo ya que en apenas tres compromisos anotó 6 goles y suma en su registro personal. El futbolista lleva hasta el momento 917 goles en 1159 compromisos pero también debe jugar su partido de 16avos de Final del torneo.

¡GOOOOOL DE CRISTIANO RONALDOOOOO! ¡SIIIIIUUUU! ⚽🥹



Desde los once pasos, Cristiano anota y pone el empate #ElMundialEsNuestro y la magia de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 📺🏆 pic.twitter.com/TG4F10tpXU — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 3, 2026

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Solo el tiempo determinará si esos 24 goles que le faltan podrá marcarlos de ahora en más hasta el final de su carrera. Eso sí, Messi se mantiene vigente y también corre con las mismas posibilidades. No se baja de la lucha por ser el máximo goleador de todos los tiempos.

Dentro del Top 10 de los máximos goleadores, apenas quien aparece aún en actividad es el polaco Robert Lewandowski. El actual jugador del Barcelona de España lleva acumulado 718 anotaciones, pero aún muy lejos de las dos estrellas que lideran la lista.

Máximos goleadores en la historia del futbol

976 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

917 – Lionel Messi (Argentina)

805 – Josef Bican (Austria)

757 – Pelé (Brasil)

745 – Romario (Brasil)

735 – Gerd Müller (Alemania)

718 – Robert Lewandowski (Polonia)

704 – Ferenc Puskas (Hungría)

647 – Jimmy Jones (Irlanda del Norte)

645 – Abe Lenstra (Países Bajos)

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En síntesis