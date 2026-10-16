Mientras Lamine Yamal cuesta 220 millones, el valor de mercado de Cristiano Ronaldo

menos exagerado Transfermarkt actualizó los valores de mercado de Lamine Yamal y Cristiano Ronaldo, dos futbolistas que tienen una importante diferencia de edad y cotización.

Lamine Yamal representa el presente y el futuro del futbol mundial. Con apenas 19 años, el español ya es una de las grandes figuras del FC Barcelona y también ocupa un lugar importante en la Selección de España, donde continúa demostrando su talento. Su crecimiento y sus actuaciones lo han convertido en uno de los futbolistas más destacados de la actualidad.

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El próximo objetivo del jugador culé es conseguir el Balón de Oro que se entregará en dentro de unos días. En las encuestas es uno de los favoritos, aunque tendrá que competir contra Kylian Mbappé que también ha hecho méritos para conseguirlo.

Cristiano Ronaldo, por su parte, representa una leyenda que sigue vigente. A sus 41 años, el portugués atraviesa la etapa final de su carrera, pero continúa siendo protagonista y mantiene la ambición de conseguir nuevos objetivos en Arabia Saudita.

Uno de los mayores objetivos de Cristiano es alcanzar los 1.000 goles como futbolista profesional. De acuerdo con la cifra que tomamos como referencia para esta nota, el delantero suma actualmente 981 tantos, por lo que está cada vez más cerca de una marca histórica.

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Lamine Yamal y Cristiano Ronaldo: comparación de valores de mercado

Según Transfermarkt, Lamine Yamal tiene un valor de mercado de 220 millones de euros, una cifra que lo ubica entre los futbolistas mejor cotizados del mundo. Cristiano Ronaldo, por su parte, está valorado en 10 millones de euros.

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