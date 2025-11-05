Mientras Lamine Yamal se compró una mansión de 14 millones, lo que cuesta la de Lionel Messi en Barcelona

Una de las grandes apariciones del futbol mundial en los últimos años y quien promete ser una de las máximas estrellas del futuro es Lamine Yamal, la joya del FC Barcelona que brilla desde que tiene apenas 16 años. Gracias a su gran rendimiento y al crecimiento que tuvo en el club, el joven delantero logró estabilizarse económicamente a muy corta edad y recientemente adquirió una mansión millonaria que refleja su nuevo presente de estrella.

El futbolista español realizó una compra impactante: una propiedad valuada en 14 millones de euros, ubicada en una de las zonas más exclusivas de Barcelona. La vivienda cuenta con dos casas conectadas, una destinada a su primo Mohamed y a su amigo Soufiane. Además, la mansión pertenecía anteriormente a Gerard Piqué y Shakira, y posee seis habitaciones, dos piscinas, gimnasio, biblioteca y estudio de grabación.

Pero eso no es todo. Yamal planea una remodelación completa del lugar para adaptar los espacios a su gusto personal. Entre las nuevas incorporaciones figuran una cancha de fútbol y otra de pádel, una sala de fisioterapia y un sistema de seguridad de última generación, pensado para resguardar su privacidad y la de su entorno más cercano.

Este tipo de adquisiciones inevitablemente invita a hacer comparaciones con otro referente histórico del Barcelona: Lionel Messi. El astro argentino vivió gran parte de su vida en España y todavía cuenta con la casa que es la que quiere vivir cuando sea más grande.

Aunque actualmente reside en Miami debido a su presente en la MLS, el argentino conserva su emblemática propiedad en Castelldefels, una localidad cercana a la capital catalana, donde vivió junto a su familia durante su etapa en el club azulgrana.

¿Cuánto pago Lionel Messi por su mansión?

La mansión de Messi fue adquirida por una cifra cercana a los 6 millones de euros, incluyendo las reformas que él mismo mandó a realizar. Se trata de una casa de estilo moderno y minimalista, con amplios ventanales y espacios abiertos que permiten la entrada de luz natural en cada ambiente. También cuenta con un gran jardín, piscina de diseño, varias terrazas y vistas al mar Mediterráneo y la montaña.

Además de los espacios familiares, la residencia del capitán argentino incluye zonas destinadas al entrenamiento, como un gimnasio completo y una pequeña cancha de futbol. Todo esto, complementado con un diseño interior elegante y funcional, además de estrictas medidas de seguridad, convierten a la casa de Messi en un símbolo de su legado en Barcelona.

