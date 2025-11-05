La muerte de Diogo Jota que fue hace unos meses atrás, significó un golpe muy duro para el mundo del futbol, ya que nadie esperaba que alguien tan joven, que además estaba en el mejor momento de su carrera, ya no iba a estar más entre nosotros.

Mural de Diogo Jota (Getty Images)

El futbolista portugués, que era figura en el Liverpool, tuvo un trágico accidente junto a su hermano en España, en el cual ambos perdieron la vida, y la noticia fue un verdadero impacto en el mundo del deporte, pero especialmente para sus familiares y seres queridos.

En las últimas horas, Cristiano Ronaldo tuvo una entrevista con Piers Morgan en la que tocó varios temas importantes, y en la misma habló por primera vez de su compatriota. El futbolista del Al-Nassr confesó cuál fue su reacción al enterarse de lo sucedido: “No me lo creía cuando me enviaron los mensajes. Lloré mucho, fue un momento difícil para todo el mundo, para el país, para la familia, para los amigos, los compañeros de equipo”.

El capitán de la Selección de Portugal, con quien compartió vestuario en varios partidos internacionales, agregó una frase que conmovió a todos: “Fue devastador. Una noticia muy, muy triste”.

Cristiano Ronaldo se refirió a la Copa del Mundo

Además, Cristiano aprovechó la entrevista para hablar de otros temas, entre ellos el Mundial. El portugués fue contundente al referirse a su relación con ese torneo: “No es un sueño para mí ganar la Copa del Mundo. Ganar un torneo no define quién es el mejor jugador de la historia. Son solo siete partidos, ¿pensás que es justo?”, opinó en la charla con el periodista británico.

Aunque también se contradijo ya que reveló que su sueño es casarse con su pareja, Georgina Rodríguez, después de la competición internacional y con el trofeo en sus brazos: “Estoy planeando casarme después del Mundial 2026, ya con el trofeo”.

