Mientras Lionel Messi anotó 36 goles en esta temporada, los que convirtió Cristiano Ronaldo

Lionel Andrés Messi y Cristiano Ronaldo siguen estando vigentes a pesar de su edad. El astro argentino y el futbolista portugués brillan en sus respectivos equipos en el final de su carrera, con la idea de seguir cumpliendo objetivos importantes.

La Pulga es uno de los pilares fundamentales del Inter Miami en la MLS y quiere cerrar el año siendo campeón del torneo. Su equipo ya está clasificado a los playoffs y ahora solo resta una jornada de la temporada regular frente a Nashville.

La temporada de uno de los mejores de la historia ha sido muy buena hasta el momento. Messi lleva 36 goles en 46 partidos disputados. 26 fueron con el equipo estadounidense en la liga, uno en el Mundial de Clubes, dos en la Leagues Cup, cinco en la CONCACAF Champions Cup y los dos restantes fueron con la Selección Argentina.

Cristiano Ronaldo también demuestra partido a partido que es un animal competitivo con claros objetivos. A sus 40 años, el atacante del Al-Nassr quiere lograr su primer título en Arabia Saudita, ser campeón del mundo y alcanzar los 1000 goles como profesional.

A diferencia de Messi, CR7 ha disputado solo nueve encuentros en la actual temporada ya que por obvias razones la misma empezó más tarde. A pesar de eso ha sido muy efectivo ya que anotó ocho goles. Cuatro fueron en la Liga de Arabia Saudita, uno en la Supercopa de Arabia y los tres restantes con Portugal.

Messi vs. Cristiano Ronaldo: la carrera por los 1000 goles

A sus 38 años, el futbolista argentino ha alcanzado la sorprendente cifra de 886 goles en 1.126 juegos, quedando a 115 anotaciones de llegar a los 1.000 en toda su carrera. En comparación, Cristiano Ronaldo acumula 946 goles en 1.290 partidos disputados.