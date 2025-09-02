Mientras Lionel Messi tiene una fortuna de 1,85 billones de dólares, la que acumuló Kylian Mbappé

A lo largo de los años han comparado a Lionel Messi con una gran cantidad de futbolistas que fueron apareciendo, pero lo cierto es que ninguno todavía ha podido lograr lo que sí hizo el argentino en su carrera que sin dudas es más que perfecta.

ver también Zlatan Ibrahimovic generó controversia al elegir al mejor entre él, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

Uno de ellos fue Kylian Mbappé, futbolista francés que está dando que hablar desde que tiene 18 años y que hoy por hoy es uno de los mejores del mundo, pero que no está a la altura del argentino ni futbolísticamente ni tampoco a nivel títulos.

Encuesta¿Mbappé está a la altura de Messi? ¿Mbappé está a la altura de Messi? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad

Si bien tiene una Copa del Mundo que ganó muy joven con la selección francesa, en clubes todavía no ha conseguido lo más importante que es la Champions League, ni con PSG en años ni tampoco en su primera temporada con el Real Madrid.

Más allá de eso, en su corta carrera, el atacante ha acumulado una buena fortuna que lo salvará económicamente tanto a él como también a su familia. Según el sitio Celebrity Net Worth, su patrimonio neto en la actualidad es de 250 millones de dólares.

Esa cifra por el momento está muy alejada a la que tiene Messi. El argentino es el quinto deportista más rico del mundo según Sportico solo por detrás de Michael Jordan, Tiger Woods, Cristiano Ronaldo y LeBron James. Su patrimonio es de 1,85 billones de dólares.

Publicidad

Publicidad

ver también Mientras Cristiano Ronaldo tiene una fortuna de 2,23 billones, la que acumuló Lamine Yamal con 18 años

Valor de mercado de Lionel Messi vs. Mbappé

Según el sitio especializado, Transfermarkt, en 2025 el valor de Lionel Messi es de tan solo 18 millones de euros, el mismo fue bajando con el pasar de los años ya que está en la etapa final de su carrera. Mientras que Mbappé cuesta 180 millones.