El impresionante récord de Carlos Alcaraz con el que superó a Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic

El US Open 2025 terminó y el ganador de este última edición resultó ser el español Carlos Alcaraz sobre el italiano Jannik Sinner con parciales 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4. El ibérico sumó su segundo Grand Slam de Estados Unidos ante el ahora ex #1 del Ranking ATP, que a su vez también era el campeón defensor.

ver también ¿Cómo quedó el palmarés del US Open tras la consagración de Carlos Alcaraz ante Jannik Sinner?

El joven de 22 años ahora es el campeón reinante del torneo y nuevo #1 del mundo. Además, ganó su sexto Gran Slam, todos en el lapso de apenas 3 años. En 2022 ganó el US Open, en 2023 se quedó con Wimbledon, mientras que en 2024 se quedó con Roland Garros y Wimbledon. En el corriente año se quedó con los torneos francés y estadounidense.

Con esta cifra, rompió un récord con 3 de los tenistas más grandes de la historia. Y es que cuando Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic tenían 22 años, ninguno tenía la cantidad de Grand Slams que tiene el tenista que irrumpió la escena.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Esta marca lo coloca en una dimensión única: el serbio apenas contaba con un ‘major’, el suizo también sumaba uno y el español, el más cercano, llevaba cinco. Esto lo hizo con 22 años, 4 meses y 2 días, y el caso más cercano es el del sueco Björn Borg.

El nórdico alcanzó su sexto Grand Slam en 1978 con apenas 22 años y 32 días, manteniendo todavía el récord de precocidad en la Era Open. Alcaraz se queda a menos de un centenar de días de esa marca pero dejando en claro que puede colocarse en un lugar privilegiado en la historia del tenis, si es que ya no lo hizo.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Cuánto dinero ganó Carlos Alcaraz por vencer a Jannik Sinner y ser campeón del US Open 2025?

¿A cuánto está Carlos Alcaraz de los máximos ganadores de Grand Slams?

En la cima del tenis masculino siguen brillando las cifras del ‘Big Three’: Novak Djokovic (24), Rafael Nadal (22) y Roger Federer (20). Lo que parecía imposible hace dos décadas es ahora el horizonte de Alcaraz, que ya se ubica a medio camino de esos registros. Ahora en 2026 irá por el único Grand Slam que le falta, el Australia Open, que se jugará a inicios del año próximo.