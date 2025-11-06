Mientras Messi comparó ganar el Mundial con ser padre, esto dijo Cristiano sobre ganar la Copa del Mundo

Cuando parecía que era una rivalidad que los mismos protagonistas habían dado por terminado, apareció el Mundial para volver a encenderla. Mientras que Lionel Messi comparó ganar la Copa del Mundo de la FIFA con el nacimiento de sus hijos, ya se conoció lo que piensa Cristiano Ronaldo sobre ganar el Mundial.

Todo empezó en la primera parte de la entrevista que Cristiano le concedió al periodista Piers Morgan. El delantero portugués desprestigió el Mundial diciendo que “no es un sueño para mí ganar la Copa del Mundo. ¿Definir qué? ¿Definir si soy uno de los mejores de la historia? ¿Ganar una competición con seis o siete partidos? ¿Crees que es justo?”. La respuesta de Messi no tardó en llegar.

Leo Messi fue uno de los invitados al ‘Foro Empresarial Americano’, y sin tener la necesidad de mencionarlo, le respondió a Cristiano Ronaldo por desprestigiar el Mundial diciendo que “para cualquier futbolista, ganar la Copa del Mundo es el máximo logro. Llegar a la cima, es la mayor satisfacción. Una vez alcanzado, no se puede pedir nada más”. ¿Aquí paró todo? ¡No!

Messi comparó ganar la Copa del Mundo con ser padre

Messi con su familia después de ganar el Mundial. (Foto: Getty Images)

Tal fue la importancia para Messi del título en la Copa del Mundo de la FIFA 2022 que no dudó en afirmar que “salvando la distancia, la misma sensación que cuando nacieron mis hijos. Una sensación que bueno el que tuvo la suerte de vivirla sabe que es difícil de explicar lo que se siente en ese momento. Es tan especial y tan grande que todo lo que se diga queda corto”. ¿Y qué piensa Cristiano Ronaldo si gana con Portugal el título del Mundial 2026? Todo lo contrario a Leo…

Esto dijo Cristiano Ronaldo sobre ganar el Mundial con Portugal

“Si me preguntan si ganar el Mundial es un sueño, la respuesta es no. Ganar el Mundial no cambiará mi nombre en el fútbol. No voy a mentir. De lo que sí estoy seguro es de que estoy disfrutando el momento, y con el tiempo he aprendido que el presente es lo más importante que tenemos. Todavía no estamos clasificados, así que disfrutemos del momento”, le dijo Cristiano a Piers Morgan.

