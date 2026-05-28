Mientras Lionel Messi ganó 140 millones en 2026, el dinero que percibió Cristiano Ronaldo

Dos de los mejores futbolistas de la historia, están en el TOP 10 de deportistas mejores pagos de la actualidad.

Cristiano Ronaldo ganó más del doble que Lionel Messi en 2026: cuánto dinero cobró cada uno

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo siguen dominando el futbol mundial incluso en la etapa final de sus carreras. Ambos son considerados como los mejores futbolistas de la historia por todo lo que lograron a lo largo de los años.

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El debate continúa completamente abierto: para muchos el argentino está por encima de todos gracias a la Copa del Mundo que ganó en 2022, mientras que para otros el portugués es el más grande por su mentalidad y por ser el máximo goleador de la historia.

Messi y Cristiano aparecen una vez más entre los deportistas mejor pagos del planeta y forman parte del TOP 10 mundial de ingresos en 2026. Cristiano Ronaldo lidera el ranking con ganancias totales cercanas a los 300 millones de dólares, mientras que Lionel Messi ocupa el tercer puesto con alrededor de 140 millones de dólares.

El portugués obtiene gran parte de sus ingresos gracias a su contrato con Al-Nassr y a múltiples acuerdos comerciales, mientras que la Pulga mantiene enormes ingresos provenientes de la MLS, Adidas, Apple TV y distintas marcas internacionales.

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Cristiano Ronaldo continúa expandiendo además su imperio fuera del futbol. El portugués adquirió recientemente una participación del 25% en el UD Almería de España y sigue siendo una de las figuras deportivas más influyentes del planeta, respaldado por una gigantesca cantidad de seguidores en redes sociales y contratos millonarios con distintas empresas.

Por su parte, Lionel Messi continúa haciendo historia en Estados Unidos con el Inter Miami. Además de extender su vínculo con el club hasta 2028, también comenzó a invertir en proyectos deportivos. Hace poco compró al Unió Esportiva Cornellà del ascenso en España.

TOP 10 de los deportistas mejor pagos del mundo en 2026

Cristiano Ronaldo – 300 millones de dólares. Saúl Álvarez – 170 millones de dólares. Lionel Messi – 140 millones de dólares. LeBron James – 137,8 millones de dólares. Shohei Ohtani – 127,6 millones de dólares. Stephen Curry – 124,7 millones de dólares. Jon Rahm – 107 millones de dólares. Karim Benzema – 104 millones de dólares. Kevin Durant – 103,8 millones de dólares. Lewis Hamilton – 100 millones de dólares.

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