Lionel Messi puso en duda su presencia en el Mundial 2026 con Argentina: “Lo evaluaré…”

A menos de un año para la Copa del Mundo, Lionel Messi no aseguró que estará para defender la corona.

Por Patricio Hechem

Lionel Messi, el capitán de Argentina
© Getty ImagesLionel Messi, el capitán de Argentina

Falta menos de un año para el comienzo del Mundial 2026 y el próximo 5 de diciembre se llevará a cabo el sorteo de la Fase de Grupos. Está claro que uno de los candidatos a obtener el título es la Selección Argentina, la selección que intentará defender su corona.

Lionel Messi es el gran capitán de Argentina y en 2022 logró su gran sueño de ser campeón del mundo. El actual futbolista del Inter Miami podría conseguir un récord al convertirse en el primer jugador en disputar seis ediciones de un Mundial, aunque también podría ser igualado por Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa, por ejemplo.

Sin embargo, aunque la gran mayoría dé por sentada la presencia de Lionel Messi en la Copa del Mundo, el crack argentino no aseguró su participación. “Va a ser espectacular, es algo extraordinario poder estar en un Mundial, y me gustaría estar acá, sentirme bien y sentirme parte de la Selección, si llego“, dijo en un inicio el jugador de Inter Miami.

Lo evaluaré día a día en la pretemporada con Inter, ver si puedo estar al cien por cien, serle útil al grupo y luego tomaré una decisión. Obviamente, tengo muchísimas ganas porque es un Mundial. Venimos de ganar el último y poder defenderlo en el campo sería espectacular, porque siempre es un sueño jugar con la Selección”, agregó Lionel Messi en una entrevista con el canal NBC de los Estados Unidos.

Lionel Messi renovó su contrato con Inter Miami hasta 2028 (Getty Images)

Lionel Messi renovó su contrato con Inter Miami hasta 2028 (Getty Images)

Siempre dije que me baso en cómo estoy, en el día a día, en cómo me siento físicamente y mentalmente para seguir jugando y seguir siendo parte de este club. Me sentí muy bien durante el año, me siento feliz viviendo en Miami al igual que mi familia”, concluyó Lionel Messi.

Más allá de que estas declaraciones han generado sorpresa, el argentino ya ha dicho en algunas ocasiones palabras similares a lo largo del 2025. Lionel Messi sabe que tiene 38 años y que cumpliría 39 durante el Mundial, por lo que debe asegurarse que estará físicamente apto para competir.

Messi, en busca del título de la MLS

Inter Miami venció por 3-1 el viernes pasado a Nashville y se quedó con el primer partido de los Playoffs de la MLS. Ahora ambos encuentros jugarán el segundo duelo el próximo sábado. Lionel Messi aún no ganó la MLS y quiere que 2025 sea su año.

En síntesis

  • Lionel Messi podría ser el primer jugador en disputar seis ediciones de un Mundial.
  • El Mundial 2026 se sorteará el 5 de diciembre, falta menos de un año para el inicio.
  • Lionel Messi puso en duda su presencia y expresó que evaluará su participación día a día.
patricio hechem
Patricio Hechem
