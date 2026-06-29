Havertz se mostró desilusionado tras la eliminación de Alemania

Este lunes pasó lo impensable en el Mundial y es que cuando todos pensaban que Alemania vencía fácil a Paraguay en su duelo de los dieciseisavos, las cosas no salieron como esperaban. Y el conjunto germano quedó eliminado de la Copa del Mundo justo antes de los octavos de final.

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El partido se fue al alargue y a la tanda de penales, donde lamentablemente, Kai Havertz no empezó bien y erró su anotación. De esta manera se perdió el tanto que ya ponía en desventaja a la escuadra, y aunque su penal no fue el decisivo, fue uno de los que más sintió el fracaso.

Havertz da la cara ante el fracaso de Alemania

Al término del partido fue uno de los jugadores que Alemania que salió a dar la cara ante los medios y sobre todo para agradecer a su afición. Dejó ver que el equipo ha estado muy mal y que necesitan replantearse el futuro para no cometer estos mismos errores.

“Estoy sin palabras. Mi segundo Mundial, y hemos vuelto a arruinarlo. Los últimos torneos han sido un desastre. La única cosa que puedo decir es que lo siento mucho. Nosotros, los jugadores, necesitamos hacer una profunda reflexión. Estamos representando a un país gigantesco, con una historia muy rica en el fútbol”. Kai Havertz

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Para Havertz, el hecho de ser Alemania tiene mucho peso y por el momento no están demostrando lo que en realidad vale este país dentro del futbol, por lo que se espera que sí haya un análisis más profundo para que vuelvan a ser un equipo que figure.

En síntesis