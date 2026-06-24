Descubre el origen de la polémica que sacude a la 'Canarinha' en plena participación en la Copa del Mundo.

En lo que refiere a lo futbolístico, se sabe que Brasil no llega al Mundial 2026 tan entonado como en otras ediciones. Ni a nivel resultados ni en el juego su performance ha colmado las expectativas de los fanáticos. Además, sus estrellas no atraviesan tampoco la actualidad ideal desde sus equipos, lo cual genera un clima incómodo en el equipo.

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Sin embargo, esa no es actualmente la mayor de las críticas de la fanaticada de la ‘Verdeamarella’. La gran polémica coloca a Carlo Ancelotti y Endrick en el centro de la escena, con la lupa puesta especialmente en el director técnico del seleccionado. Los simpatizantes vienen reclamando incesantemente una mayor cantidad de minutos para el joven delantero.

Lo que al principio solo comenzó como una protesta de algunos usuarios en redes por el de Lyon, ha escalado a niveles altísimos generando hoy rumores de complot. Muchos hinchas realmente están convencidos que existe una actitud intencionada de Carlo Ancelotti de no poner a Endrick, y las repercusiones de la misma han sido masivas.

Endrick en su debut en el Mundial con Brasil [Foto: Getty]

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En el sumbundo virtual, los memes del escándalo en el ‘Scratch’ han estallado en Brasil, haciendo referencia a que todo lo que Endrick quiere, Carlo Ancelotti le lleva la contra. Todo tipo de videos e imágenes se han viralizado al respecto, tomando a modo de ‘gracia’ la situación pero al mismo tiempo engrosando aún más el tire y afloje.

Lo cierto es que no hay que agrandar demasiado una cuestión de vestidor de la ‘Verdeamarella’: el DT considera que no es el atacante que mejor encaja en su plan táctico. Para su esquema de juego y la identidad que busca imprimirle a su equipo, el italiano prioriza a delanteros de otras características como es hoy Matheus Cunha.

En lo que va del Mundial 2026, Endrick lleva jugados 26 minutos de los 190 que disputó Brasil hasta el momento en la fase de grupos. En el primer partido ante Haití directamente no ingresó ni como quinto cambio, y en el segundo sumó esa cantidad entrando desde el banco. En el tercer encuentro no forma parte del equipo titular ante Escocia.