Es tendencia:
logotipo del encabezado
UEFA Champions League

¿Por qué no juega Lamine Yamal en Slavia Praga vs. Barcelona por la UEFA Champions League 2025-26?

La máxima figura del Barça no viajó a República Checa con el resto de la delegación pese a no presentar ninguna lesión.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
Lamine Yamal no viajó a República Checa para enfrentar a Slavia Praga
© GETTY IMAGESLamine Yamal no viajó a República Checa para enfrentar a Slavia Praga

Barcelona visita a Slavia Praga este miércoles por la Fase Liga de la UEFA Champions League 2025-26. El conjunto culé necesita ganar para recuperarse en la tabla de posiciones y en la vereda del frente tendrá a uno de los tres equipos que todavía no pudo ganar en la presente edición de la Liga de Campeones.

Publicidad

No obstante, pese a la necesidad del Barça de volverse de República Checa con los tres puntos, Lamine Yamal no jugará el partido. La estrella del conjunto culé no presenta ninguna lesión y viene de ser titular en la derrota contra Real Sociedad, pero no viajó junto a sus compañeros para el duelo de esta tarde.

¿Por qué no juega Lamine Yamal?

El motivo por el que Lamine Yamal no jugará esta tarde en Slavia Praga vs. Barcelona es que debe cumplir una fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas. Tras su amonestación contra Eintracht Frankfurt, el ’10’ del Barça llegó al límite y recién podrá volver contra Copenhague en el Camp Nou.

Lamine Yamal recibió una tarjeta amarilla ante Eintracht Frankfurt (GETTY IMAGES)

Lamine Yamal recibió una tarjeta amarilla ante Eintracht Frankfurt (GETTY IMAGES)

Publicidad

Varias ausencias en Barcelona

La baja de Lamine Yamal no es la única en el club catalán. A él se le suman las ausencias de los lesionados Ferran Torres, Gavi y Andreas Christensen; además de Joao Cancelo, lateral portugués recién llegado que podrá ser inscrito en la próxima instancia de la UEFA Champions League.

leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
La promesa de Hansi Flick a los aficionados del Barcelona tras la derrota con PSG
UEFA

La promesa de Hansi Flick a los aficionados del Barcelona tras la derrota con PSG

Los dos campeones del mundo que quiere el Real Madrid para cerrar una mega alineación
Futbol Internacional

Los dos campeones del mundo que quiere el Real Madrid para cerrar una mega alineación

Las 5 bajas de Real Madrid para la Champions League tras el derby
Futbol Internacional

Las 5 bajas de Real Madrid para la Champions League tras el derby

Las alineaciones de Slavia Praga vs. Barcelona por la Champions League
Champions League

Las alineaciones de Slavia Praga vs. Barcelona por la Champions League

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo