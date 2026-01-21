Barcelona visita a Slavia Praga este miércoles por la Fase Liga de la UEFA Champions League 2025-26. El conjunto culé necesita ganar para recuperarse en la tabla de posiciones y en la vereda del frente tendrá a uno de los tres equipos que todavía no pudo ganar en la presente edición de la Liga de Campeones.

Publicidad

Publicidad

No obstante, pese a la necesidad del Barça de volverse de República Checa con los tres puntos, Lamine Yamal no jugará el partido. La estrella del conjunto culé no presenta ninguna lesión y viene de ser titular en la derrota contra Real Sociedad, pero no viajó junto a sus compañeros para el duelo de esta tarde.

¿Por qué no juega Lamine Yamal?

El motivo por el que Lamine Yamal no jugará esta tarde en Slavia Praga vs. Barcelona es que debe cumplir una fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas. Tras su amonestación contra Eintracht Frankfurt, el ’10’ del Barça llegó al límite y recién podrá volver contra Copenhague en el Camp Nou.

Lamine Yamal recibió una tarjeta amarilla ante Eintracht Frankfurt (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

Varias ausencias en Barcelona

La baja de Lamine Yamal no es la única en el club catalán. A él se le suman las ausencias de los lesionados Ferran Torres, Gavi y Andreas Christensen; además de Joao Cancelo, lateral portugués recién llegado que podrá ser inscrito en la próxima instancia de la UEFA Champions League.