¿Por qué no juegan Bruno Henrique y Pedro en Lanús vs. Flamengo por la Recopa Sudamericana 2026?

En el marco del encuentro de Ida de la Recopa Sudamericana 2026, Lanús y Flamengo se enfrentan este jueves 19 de febrero desde las 18:30 horas (Ciudad de México) en el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez de la ciudad homónima.

Para este partido, el director técnico Filipe Luis no contará con dos jugadores que suele ser titulares. Los atacantes Bruno Henrique y Pedro no serán de la partida e iniciarán el duelo en el banquillo. Sin información oficial por alguna lesión, se especula que el motivo es meramente táctico.

¿Quiénes serán los reemplazos de Bruno Henrique y Pedro en Lanús vs. Flamengo?

Con esta noticia, los atacantes Everton y Luiz Araújo se suman al equipo titular de la institución de Rio de Janeiro e intentarán sumar buenos minutos para tener mayor consideración con el estratega brasileño de cara a los desafíos venideros del Fla.

¿Cuál será la alineación de Flamengo vs. Lanús sin Bruno Henrique y Pedro?

Sin Bruno Henrique y Pedro, el conjunto rojinegro formará de la siguiente manera en su encuentro contra el Granate: Rossi; Varela, Ortiz, Pereira, Sandro; Carrascal, Pulgar, Araujo, Everton; De Arrascaeta y Araujo.

