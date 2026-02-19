Es tendencia:
¿Por qué no juegan Bruno Henrique y Pedro en Lanús vs. Flamengo por la Recopa Sudamericana 2026?

Los atacantes brasileños no serán titulares en el duelo del Fla ante el Granate por el certamen internacional de CONMEBOL.

Por Agustín Zabaleta

En el marco del encuentro de Ida de la Recopa Sudamericana 2026Lanús Flamengo se enfrentan este jueves 19 de febrero desde las 18:30 horas (Ciudad de México) en el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez de la ciudad homónima.

Para este partido, el director técnico Filipe Luis no contará con dos jugadores que suele ser titulares. Los atacantes Bruno Henrique y Pedro no serán de la partida e iniciarán el duelo en el banquillo. Sin información oficial por alguna lesión, se especula que el motivo es meramente táctico.

¿Quiénes serán los reemplazos de Bruno Henrique y Pedro en Lanús vs. Flamengo?    

Con esta noticia, los atacantes Everton y Luiz Araújo se suman al equipo titular de la institución de Rio de Janeiro e intentarán sumar buenos minutos para tener mayor consideración con el estratega brasileño de cara a los desafíos venideros del Fla.

¿Cuál será la alineación de Flamengo vs. Lanús sin Bruno Henrique y Pedro? 

Sin Bruno Henrique y Pedro, el conjunto rojinegro formará de la siguiente manera en su encuentro contra el Granate: Rossi; Varela, Ortiz, Pereira, Sandro; Carrascal, Pulgar, Araujo, Everton; De Arrascaeta y Araujo.

