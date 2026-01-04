Fulham y Liverpool se enfrentan este domingo 4 de enero en Craven Cottage. El partido, correspondiente a la Jornada 20 de la Premier League, será el segundo duelo para ambos equipos en el año. Ninguno de los dos pudo ganar en su primer juego en 2026.

Fulham empató con Crystal Palace y Liverpool igualó con Leeds. Con respecto a este partido, el vigente campeón de la Premier League tiene varias ausencias importantes, como es el caso de Mohamed Salah, una baja más conocida, pero también se sumó la de Hugo Ekitiké.

Las ausencias de Mohamed Salah y Hugo Ekitiké

Mohamed Salah no está presente en el partido ante Fulham debido a que el egipcio está disputando la Copa África con su país. El futbolista del Liverpool disputará este lunes los octavos de final de dicho torneo frente a Benín por un lugar en los cuartos de final.

Por su parte, la ausencia de Hugo Ekitiké sí sorprende. El Liverpool informó que el delantero se pierde el partido de último momento por un problema físico menor, por lo tanto no es una lesión de gravedad pero Arne Slot no podrá contar con el jugador francés.

Recordemos que otro jugador importante como Alexander Isak tampoco está presente por una doble fractura de tobillo y peroné. El Liverpool ha tenido muchas dificultades en la temporada y deberá intentar ganarle al Fulham de Raúl Jiménez sin el sueco, Mohamed Salah y Hugo Ekitiké.

En síntesis

Mohamed Salah es baja ante Fulham por disputar la Copa de África con Egipto.

Hugo Ekitiké no juega en Liverpool debido a un problema físico menor imprevisto.

Alexander Isak está ausente por una doble fractura de tobillo y peroné.