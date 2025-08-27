Adelantando la jornada 6 de LaLiga de España 2025/26, Celta de Vigo y Real Betis se ven las caras HOY miércoles 27 de agosto en Balaídos, con arbitraje de Jesús Gil Manzano. A partir de las 21:00 (hora local) los dirigidos por Claudio Giráldez y Manuel Pellegrini buscarán puntos fundamentales para la temporada.

Publicidad

Publicidad

Lamentablemente, los sevillanos todavía no contarán con uno de sus flamantes fichajes del verano: Nelson Deossa no fue convocado por el entrenador chileno y no estará a disposición, ni siquiera para sumar minutos como revulsivo ingresando desde el banco de los suplentes esta noche en Pontevedra.

ver también La firme decisión de Neymar tras quedarse fuera de la Selección de Brasil y las críticas de Carlo Ancelotti

¿Por qué no juega Nelson Deossa contra Celta de Vigo?

Nelson Deossa fue presentado el 11 de agosto, pero aún no jugó (Foto: Real Betis)

El mediocampista colombiano arrastra una lesión en el tobillo izquierdo desde que todavía pertenecía a Rayados de Monterrey. Desde su llegada a Europa, el futbolista de 25 anos se encuentra en una etapa de reacondicionamiento físico, apuntando su esperado debut con los sevillanos para el mes de septiembre.

Publicidad

Publicidad

Las alineaciones de Celta de Vigo y Real Betis

Los locales buscarán su primera triunfo con estos once:

Ionut Radu

Javi Rodríguez

Yoel Lago

Mihailo Ristic

Óscar Mingueza

Hugo Sotelo

Ilaix Moriba

Hugo Álvarez

Pablo Durán

Borja Iglesias

Williot Swedberg

DT: Claudio Giráldez

Sin Nelson Deossa, así alineará Real Betis en Pontevedra: