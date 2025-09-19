La Jornada 5 de LaLiga 2025-2026 se pondrá en marcha este viernes 19 de septiembre en territorio andaluz. A partir de las 13:00 horas del centro de México, Real Betis recibirá a Real Sociedad en La Cartuja de Sevilla sin la presencia de Nelson Deossa en el equipo local.

En esta ocasión, el mediocampista colombiano ex Rayados y Pachuca se quedó fuera de los convocados por una aparente dificultad física. Al menos, así se puede deducir luego de lo mencionado por Manuel Pellegrini, entrenador chileno del combinado de Heliópolis. “Nelson ya venía con un tobillo medio complicado. Tuvo también molestias en este último partido que jugó”, manifestó el experimentado timonel sudamericano.

Cabe destacar, tal como indicó Pellegrini, que el futbolista de 25 años fichó por Real Betis en agosto pasado desde Monterrey con un esguince en su tobillo derecho sufrido durante el Mundial de Clubes 2025. Por ello, desde su llegada a España tan solo disputó dos encuentros (ante Athletic Bilbao y Levante) sobre cinco posibles -seis si se suma el de esta tarde ante Real Sociedad- acumulando entre ellos un total de 62 minutos.

Nelson Deossa no jugará ante Real Sociedad por problemas físicos. (Getty Images)

Más allá de esto, su propio entrenador aseguró que el motivo que lo margina del partido ante los Vascos difiere de la dificultad en su tobillo y está ligado a la causa que lo obligó salir en el más reciente juego contra Levante. “No son exactas las mismas molestias en el mismo tobillo, pero creo que era arriesgado exigirle para el día de mañana”, dijo.

¿Cómo llegan Real Betis y Real Sociedad al juego de este viernes 19 de septiembre por LaLiga?

Real Betis se presentará en La Cartuja de Sevilla con un balance de una victoria, tres empates y una derrota, ubicándose así en el décimo puesto con seis puntos. Real Sociedad, en tanto, buscará su primer triunfo en el torneo tras perder dos partidos y empatar la misma cantidad, cifras que lo sitúan en el 17° lugar.

