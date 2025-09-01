Nelson Deossa venía mostrando un excelente nivel en el campo de juego con Rayados de Monterrey desde hace varios meses y eso lo llevó a ser buscado por equipos europeos en este mercado de pases, especialmente después de su participación en el Mundial de Clubes.

ver también La insólita comparación de Gianni Infantino al hablar del Estadio Azteca: “Es como el…”

El colombiano, que era pieza clave en el club regio, terminó siendo comprado por el Real Betis de España, club que hizo un gran esfuerzo económico para quedarse con sus servicios sabiendo que podía ser importante para el equipo que dirige Pellegrini.

Deossa llegó a España con una lesión en su tobillo que ya arrastraba desde que estaba en México y es por ese motivo que su debut en el Viejo Continente se hizo esperar. Sin embargo, tras dejar atrás las molestias, pudo sumar sus primeros minutos en La Liga con el Betis en lo que fue la derrota de su equipo por 2-1 ante el Athletic Club de Bilbao por la tercera jornada del certamen.

Publicidad

Publicidad

ver también Martín Anselmi se acerca al futbol brasileño tras su fracaso en Porto: “Negociaciones avanzadas”

Si bien desde lo futbolístico todavía no hay mucho por analizar, Deossa entró en el centro de la polémica en las últimas horas ya que se lo vio de fiesta luego de la derrota. La afición no se lo perdonó y lo destrozó en redes sociales por la actitud que tuvo.

Fuertes críticas contra Deossa

Los comentarios contra Deossa no se hicieron esperar. “Está bien eso de irse de fiesta después de una derrota…”, escribió un usuario. “Lo celebro yéndose de copas, buena forma de hacerlo. Es un fiestero”, reveló otro.

Publicidad

Publicidad

“Y primeros minutos en la Rosso también. Urge toque de atención para que no se convierta en la tónica habitual del jugador”, fueron las palabras de otro aficionado. “De momento lleva más noches en Rosso que partidos jugados, así mala cosa…”.

Publicidad