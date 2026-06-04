¿Por qué no juega Ousmane Dembélé en Francia vs. Costa de Marfil por el amistoso internacional?

El futbolista del PSG no jugará de arranque ante Costa de Marfil y esperará su oportunidad en el segundo tiempo.

Desde las 13:10 hs de la CDMX, Francia se enfrenta a Costa de Marfil en un amistoso internacional que forma parte de la preparación de ambas selecciones para sus próximos desafíos. Mientras los europeos continúan afinando detalles pensando en el Mundial 2026, los africanos tendrán una prueba de fuego ante uno de los grandes candidatos al título.

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El conjunto dirigido por Didier Deschamps cuenta con una de las mejores selecciones del planeta. Francia posee variantes de primer nivel en todas las posiciones y cuenta con jugadores que juegan en los grandes equipos de Europa.

Sin embargo, para este compromiso habrá una ausencia que no pasa desapercibida. Uno de los futbolistas más desequilibrantes del equipo y una de las principales figuras del futbol francés no estará desde el arranque frente a Costa de Marfil.

Se trata de Ousmane Dembélé, quien finalmente comenzará el encuentro en el banco de suplentes. El extremo viene de disputar hace menos de una semana la final de la Champions League y terminó con algunas molestias físicas.

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Por ese motivo, el cuerpo técnico decidió preservarlo y evitar cualquier riesgo innecesario. La intención es que el atacante pueda recuperarse por completo y llegar en óptimas condiciones al certamen internacional que comienza la próxima semana.

La formación de Francia para enfrentar a Costa de Marfil

Maignan

Koundé

Upamecano

Konaté

T. Hernandez

Tchouaméni

Rabiot

Olise

Cherki

Thuram

Mbappé

En sintesis

Francia se enfrenta a Costa de Marfil en un partido amistoso de preparación internacional.

se enfrenta a Costa de Marfil en un partido amistoso de preparación internacional. El delantero Ousmane Dembélé iniciará el encuentro como suplente debido a molestias físicas previas.

iniciará el encuentro como suplente debido a molestias físicas previas. El astro Mbappé liderará la formación titular de Didier Deschamps como capitán del equipo.