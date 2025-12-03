Es tendencia:
Rafaela Pimienta, agente de Santiago Giménez, confirmó si el delantero jugará en la Premier League: “No me sorprende”

La representante del atacante mexicano reveló que pasará con el futuro del atacante en medio de los rumores de una posible salida al futbol inglés.

Por Ramiro Canessa

Agente de Santi Giménez confirma su futuro.
© Getty ImagesAgente de Santi Giménez confirma su futuro.

Santiago Giménez llegó al Milan en este 2025 tras su destacado paso por Países Bajos, donde se convirtió en una de las figuras más importantes del Feyenoord. Su rendimiento llamó la atención de grandes equipos y fue así como terminó fichando por el club italiano, buscando dar el siguiente paso en su carrera.

Santi Giménez en Milan

Santi Giménez en Milan (Getty Images)

Su inicio en el Milan fue prometedor. Santi aportó goles y asistencias desde los primeros partidos, ganándose rápidamente el cariño de la afición que veía en él a una de las próximas figuras del equipo. Bebote comenzó a consolidarse como un jugador clave en el esquema del equipo.

Con el paso de los meses, sin embargo, su nivel comenzó a bajar, al igual que el de todo el equipo. Las críticas hacia su desempeño no tardaron en llegar, generando dudas sobre su continuidad en el Milan para la próxima temporada y encendiendo rumores sobre su futuro en Europa.

Santi además se encuentra recuperándose de una lesión en el tobillo que lo dejó fuera de los últimos encuentros. En medio de esos rumores, se empezó a especular que su carrera podría continuar en la Premier League, lo que aumentó la atención sobre el delantero mexicano.

Su agente reveló su futuro

Tras toda la especulación, su agente Rafaela Pimienta rompió el silencio y dejó claro cuál será el rumbo de Giménez. “No me sorprende ver vínculos con la Premier League, pero no hay ningún plan para dejar el AC Milan”, afirmó, despejando cualquier duda sobre un posible traspaso.

“El mensaje que recibo del club también es el mismo: está todo bien con Giménez”, agregó Pimienta en declaraciones a ESPN, confirmando que el atacante seguirá enfocado en recuperar su mejor nivel pensando en el Mundial 2026.

En síntesis

  • Santiago Giménez llegó al AC Milan en 2025 tras destacar en el Feyenoord de Países Bajos.
  • El agente Rafaela Pimienta afirmó que no hay plan para que Giménez deje el AC Milan.
  • Giménez se está recuperando de una lesión de tobillo y piensa en el Mundial 2026.
