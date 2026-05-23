Quién pelea HOY sábado 23 de mayo de 2026 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

Revisa la acción más destacada de este fin de semana para que no te pierdas de nada.

Luego de algunos meses de espera, llegó uno de los momentos más esperados por los amantes del boxeo. El mejor libra por libra de la actualidad, el campeón de los pesos pesados, Oleksandr Usyk tendrá una pelea más que especial en Egipto ante la leyenda Rico Verhoeven.

Publicidad

Usyk expondrá su corona CMB de los más gigantes. En la otra esquina estará una figura que supo brillar durante años en el kickboxing, por lo que se tratará de una contienda un tanto atípica, de esas que prometen cumplir con el espectáculo que promete en la previa.

La jornada que se llevará a cabo en Giza, Egipto, contará con la presencia de una promesa que busca transformarse en realidad. Hamzah Sheeraz se medirá con Alem Begic en un duelo que tendrá en juego el título OMB del peso supermediano.

Toda la jornada, desde las peleas preliminares hasta las estelares podrá ser seguida de manera exclusiva mediante DAZN. El horario de inicio está pautado para las 11:00hs del Centro de México, 12:00hs de Bogotá y 14:00hs en Buenos Aires. Vale destacar que aquí en Bolavip contarás con una cobertura especial EN VIVO para que no te pierdas ningún detalle de lo que suceda sobre el cuadrilátero.

Publicidad

Las peleas más destacadas de este sábado 23 de mayo:

Sultan Almohammed vs. Dedy Impart | Peso ligero

| Peso ligero Omar Hikal vs. Ali Sserunkuma | Peso wélter

| Peso wélter Mohamed Mabrouk vs. Michael Kalyalya | Peso medio

| Peso medio Frank Sánchez vs. Richard Torrez Jr. | Peso pesado

| Peso pesado Mizuki Hiruta vs. Mai Soliman | Peso supermosca

| Peso supermosca Jack Catterall vs. Shakhram Giyasov | Peso wélter

| Peso wélter Hamzah Sheeraz vs. Alem Begic | Peso supermediano

| Peso supermediano Oleksandr Usyk vs. Rico Verhoeven | Peso pesado

En síntesis