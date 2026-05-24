Las alineaciones de River Plate vs. Belgrano por la final del Apertura 2026 de Argentina

River Plate y Belgrano de Córdoba se enfrentan este domingo 24 de mayo en la gran final del Torneo Apertura 2026 de Argentina. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes y el partido comienza a las 12:30hs (CDMX).
Por el lado del Millonario, River Plate llegó a la final después de ganarle por 1-0 a Rosario Central en la semifinal. El equipo de Núñez se coronó en 38 oportunidades en la liga local y busca sumar una estrella más a su palmarés histórico.
Por su parte, Belgrano no solo que nunca ganó un título de liga local sino que esta será la primera vez en su historia que dispute una final de Primera División. El equipo cordobés alcanzó esta instancia después de batir a Argentinos Juniors en la tanda de penales en la semifinal.
La probable alineación de River Plate
- Santiago Beltrán
- Fabricio Bustos
- Lucas Martínez Quarta
- Lautaro Rivero
- Marcos Acuña
- Lucas Silva
- Fausto Vera
- Tomás Galván
- Juan Cruz Meza
- Facundo Colidio
- Joaquín Freitas
La probable alineación de Belgrano
- Thiago Cardozo
- Agustín Falcón
- Leonardo Morales
- Alexis Maldonado
- Adrián Sporle
- Adrián Sánchez
- Santiago Longo
- Lucas Zelarayán
- Emiliano Rigoni
- Francisco González Metilli
- Lucas Passerini