Las alineaciones de River Plate vs. Belgrano por la final del Apertura 2026 de Argentina

River Plate y Belgrano se enfrentan en el Estadio Mario Alberto Kempes por la gran final del torneo argentino.

River Plate y Belgrano de Córdoba se enfrentan este domingo 24 de mayo en la gran final del Torneo Apertura 2026 de Argentina. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes y el partido comienza a las 12:30hs (CDMX).

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Por el lado del Millonario, River Plate llegó a la final después de ganarle por 1-0 a Rosario Central en la semifinal. El equipo de Núñez se coronó en 38 oportunidades en la liga local y busca sumar una estrella más a su palmarés histórico.

Por su parte, Belgrano no solo que nunca ganó un título de liga local sino que esta será la primera vez en su historia que dispute una final de Primera División. El equipo cordobés alcanzó esta instancia después de batir a Argentinos Juniors en la tanda de penales en la semifinal.

La probable alineación de River Plate

Santiago Beltrán

Fabricio Bustos

Lucas Martínez Quarta

Lautaro Rivero

Marcos Acuña

Lucas Silva

Fausto Vera

Tomás Galván

Juan Cruz Meza

Facundo Colidio

Joaquín Freitas

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La probable alineación de Belgrano