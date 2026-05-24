Qué pasa si Tottenham gana, empata o pierde con Everton por la Premier League 2025-26

Tottenham y West Ham luchan por no descender al Championship. Los distintos escenarios que se pueden presentar.

Este domingo 24 de mayo culmina oficialmente la temporada de la Premier League 2025-26. Con el Arsenal como campeón ya confirmado, ahora falta que se decidan los últimos puestos de copa y el tercer equipo que desciende al Championship.

Publicidad

Es en esta situación donde entra el Tottenham, que hasta último momento no pudo asegurar su salvación. Los Spurs reciben al Everton este domingo en el juego que comienza a partir de las 09:00hs (CDMX) y se disputarán con West Ham el hecho de no descender. Ambos equipos están separados por 2 puntos.

Qué pasa si Tottenham le gana a Everton

Si Tottenham le gana a Everton este domingo, entonces el conjunto dirigido por Roberto De Zerbi habrá logrado mantenerse en la Premier League después de una temporada muy mala. Esto sin importar el resultado del encuentro de West Ham con Leeds.

Qué pasa si Tottenham empata con Everton

Si Tottenham empata con Everton este domingo, los Spurs tienen grandes chances de mantenerse. Tottenham quedaría con 39 puntos y West Ham solo lo igualaría en unidades si le gana a Leeds, pero eso no sería suficiente porque tendría que remontar la diferencia de gol que actualmente es de 12 tantos, algo casi imposible. Si West Ham no gana, Tottenham asegura quedarse.

Publicidad

Qué pasa si Tottenham pierde con Everton

Si Tottenham pierde con Everton este domingo todo dependerá del resultado del West Ham. Si los ‘Hammers’ le ganan al Leeds, entonces el equipo de Roberto De Zerbi descenderá al Championship, y si West Ham empata o pierde los Spurs se quedarán en la Premier League.

En síntesis