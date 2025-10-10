¿Por qué no juegan Lautaro Martínez y Nicoló Barella en Atlético de Madrid vs. Inter por el amistoso internacional?

En medio de una nueva fecha FIFA, algunos clubes como el Atlético de Madrid y el Inter deciden realizar partidos amistosos para que aquellos jugadores que no están citados con sus respectivas selecciones tengan ritmo de competencia. En ese sentido, para los italianos habrá dos bajas sensibles que difícilmente puedan ser reemplazados.

Publicidad

Publicidad

ver también Las alineaciones de Atlético de Madrid vs. Inter por el amistoso internacional

El motivo por el que Lautaro Martínez y Nicoló Barella no jugarán vs. Atlético de Madrid

Tanto Lautaro Martinez, como Nicoló Barella serán bajan en el Neroazzurri por estar representando a Argentina e Italia, respectivamente. A pesar de que no se trata de un compromiso significante pensando en el futuro, lo cierto es que sus ausencias serán de suma importancia en el principal objetivo de derrotar a los Colchoneros y demostrar un buen nivel de juego.

De esta manera, el entrenador Christian Chivu deberá recurrir a sustitutos que habitualmente no forman parte de la nómina inicial para reemplazar a quienes suelen ser inamovibles del XI que para habitualmente en la cancha. Lautaro como capitán y goleador y Barella como parte fundamental del mediocampo, lucen insustituibles, pero hoy no habrá otra opción.

ver también Mientras Cristiano Ronaldo tiene una fortuna de 1400 millones, la que acumuló Michael Jordan

En la presente campaña, el Toro ya suma cinco goles y una asistencia en apenas siete encuentros, lo que marca la suma importancia que tiene su figura en Inter. Por el lado del centrocampista, un tanto y la misma cantidad de asistencia en ocho encuentros no respaldan todo lo que aporta con su juego, aunque sus números recién están comenzando a configurarse en la actual temporada.

Publicidad