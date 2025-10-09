Mientras Cristiano Ronaldo tiene una fortuna de 1400 millones, la que acumuló Michael Jordan

En todo deporte siempre hay figuras que destacan por encima del resto y que quedan en la memoria como algunos de los mejores de la historia. En el futbol, Cristiano Ronaldo es uno de esos casos, gracias a todo lo que hizo durante estos años.

A sus 40 años, el portugués sigue demostrando su nivel, habiendo conquistado casi todos los títulos posibles y mostrando una competitividad insaciable. El ex Real Madrid juega en el Al-Nassr y pese a su edad todavía demuestra estar al 100% fisícamente.

Actualmente, CR7 mantiene objetivos claros: ser campeón del mundo con Portugal, ganar su primer título en Arabia Saudita y alcanzar los 1000 goles como profesional. A pesar de ser el máximo goleador histórico del fútbol, su ambición sigue intacta.

Recientemente, Bloomberg informó que Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista de la historia en alcanzar el estatus de multimillonario, con un patrimonio de 1,400 millones de dólares, una cifra impresionante que refleja su éxito dentro y fuera de la cancha. Otras fuentes incluso aseguran que su fortuna podría ser aún mayor, llegando hasta 2,23 mil millones de dólares, según Sportico.

El mundo del básquet también tuvo figuras que marcaron un antes y un después. Michael Jordan, leyenda de los Chicago Bulls, es un ejemplo claro. Según Sportico, Jordan es actualmente el deportista más millonario del mundo, con un patrimonio que supera los 4 mil millones de dólares, dejando atrás a Tiger Woods, Cristiano Ronaldo y LeBron James.

Los 10 deportistas con mayor fortuna

A continuación, el TOP 10 de los deportistas más ricos del mundo según Sportico

Michael Jordan – $4.15B Tiger Woods – $2.79B Cristiano Ronaldo – $2.23B LeBron James – $1.88B Lionel Messi – $1.85B Arnold Palmer – $1.82B Jack Nicklaus – $1.75B David Beckham – $1.61B Roger Federer – $1.59B Floyd Mayweather – $1.52B

