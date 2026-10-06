¿Por qué se retrasó el inicio del último partido de Lionel Messi con Argentina contra Benín?

Los fanáticos están a la espera del último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina, pero el comienzo del mismo de ha demorado.

El arranque del partido entre Argentina y Benín, correspondiente al homenaje de despedida para Lionel Messi de la selección nacional, estaba programado originalmente para dar inicio a las 17:00 horas (tiempo del centro de México). Sin embargo, el protocolo inicial sobre el terreno de juego sufrió una modificación de último momento.

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La pelota no pudo rodar a la hora pactada debido a que el autobús de la Selección Argentina experimentó serias complicaciones para aproximarse al inmueble, dada la masiva concentración de aficionados reunidos en las avenidas aledañas. Esta eventualidad retrasó el desembarco de la delegación local y, en consecuencia, pospuso el arranque de la entrada en calor de los futbolistas sobre el césped.

De acuerdo con reportes de la cadena argentina TyC Sports, la organización del evento reprogramó el inicio oficial de las acciones para las 17:25 horas (tiempo del centro de México), registrando un ajuste de 25 minutos con respecto al horario estipulado en la agenda previa.

Formación inicial de Argentina vs. Benín

Emiliano Martínez

Agustín Giay

Cristian Romero

Nicolás Otamendi

Nicolás Tagliafico

Enzo Fernández

Rodrigo De Paul

Alexis Mac Allister

Lionel Messi

Lautaro Martínez

Julián Álvarez

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En síntesis