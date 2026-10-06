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¿Por qué se retrasó el inicio del último partido de Lionel Messi con Argentina contra Benín?

Los fanáticos están a la espera del último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina, pero el comienzo del mismo de ha demorado.

Lionel Messi saluda a los fans en su despedida de la selección nacional.
© Marcelo Endelli/Getty ImagesLionel Messi saluda a los fans en su despedida de la selección nacional.

El arranque del partido entre Argentina y Benín, correspondiente al homenaje de despedida para Lionel Messi de la selección nacional, estaba programado originalmente para dar inicio a las 17:00 horas (tiempo del centro de México). Sin embargo, el protocolo inicial sobre el terreno de juego sufrió una modificación de último momento.

La pelota no pudo rodar a la hora pactada debido a que el autobús de la Selección Argentina experimentó serias complicaciones para aproximarse al inmueble, dada la masiva concentración de aficionados reunidos en las avenidas aledañas. Esta eventualidad retrasó el desembarco de la delegación local y, en consecuencia, pospuso el arranque de la entrada en calor de los futbolistas sobre el césped.

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De acuerdo con reportes de la cadena argentina TyC Sports, la organización del evento reprogramó el inicio oficial de las acciones para las 17:25 horas (tiempo del centro de México), registrando un ajuste de 25 minutos con respecto al horario estipulado en la agenda previa.

Formación inicial de Argentina vs. Benín

  • Emiliano Martínez
  • Agustín Giay
  • Cristian Romero
  • Nicolás Otamendi
  • Nicolás Tagliafico
  • Enzo Fernández
  • Rodrigo De Paul
  • Alexis Mac Allister
  • Lionel Messi
  • Lautaro Martínez
  • Julián Álvarez
Ver también

¿Dónde y en qué estadio juegan Argentina vs. Benín? La sede del amistoso del adiós a Messi

En síntesis

  • El partido de Lionel Messi se retrasó por la multitud rodeando el autobús.
  • El arranque del duelo Argentina vs. Benín se reprogramó a las 17:25 horas.
  • TyC Sports reportó un ajuste de 25 minutos respecto al horario original.
Dante Gonzalez
Dante Gonzalez
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