¿Pachuca vs. Atlas va por TV abierta? Qué canal transmite EN VIVO el juego del Clausura 2026

Pachuca y Atlas se enfrentan este sábado 14 de febrero por la Jornada 6 del Clausura 2026. Conoce cómo ver el partido.

Por Patricio Hechem

Pachuca y Atlas se enfrentan por la Liga MX
© Imagen propiaPachuca y Atlas se enfrentan por la Liga MX

Este sábado 14 de febrero se disputan cinco partidos de la Liga MX y uno de ellos es el que tiene como protagonistas a Pachuca y a Atlas. Ambos equipos se enfrentan por la Jornada 6 del Clausura 2026 a partir de las 17:00hs (CDMX) y el escenario del encuentro es el Estadio Hidalgo.

El partido involucra a dos equipos que se encuentran en situaciones similares. Tanto Pachuca como Atlas están ubicados entre los mejores 8 de la clasificación, aunque los Rojinegros están más arriba pero solo los separa dos puntos de diferencia.

¿Por dónde ver el partido en México?

El partido de Pachuca y Atlas de este sábado 14 de febrero no será transmitido por TV abierta y el juego podrá verse en México en exclusiva a través de la plataforma FOX One.

La actualidad de Pachuca y Atlas

Los Tuzos se ubican en 7° en el Clausura 2026 con 8 puntos en 5 jornadas. Pachuca viene de ganarle por 2-0 a FC Juárez el fin de semana pasado luego de dos empates consecutivos. El equipo de Esteban Solari ha ganado dos de los tres partidos en Hidalgo y buscarán un nuevo triunfo.

Con respecto a los Zorros, Atlas está 4° en la clasificación de la Liga MX con 10 unidades. El conjunto dirigido por Diego Cocca viene de igualar 2-2 con Pumas en la jornada pasada y busca volver al triunfo. Lo curioso es que las tres victorias de los Rojinegros fueron por 1-0 ante Puebla, Necaxa y Mazatlán.

En síntesis

  • Pachuca y Atlas juegan la Jornada 6 en el Estadio Hidalgo a las 17:00hs.
  • El partido del 14 de febrero se transmite exclusivamente por la plataforma FOX One.
  • Pachuca suma 8 puntos, mientras que Atlas ocupa el cuarto lugar con 10 unidades.
