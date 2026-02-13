¿Pachuca vs. Atlas va por TV abierta? Qué canal transmite EN VIVO el juego del Clausura 2026

Este sábado 14 de febrero se disputan cinco partidos de la Liga MX y uno de ellos es el que tiene como protagonistas a Pachuca y a Atlas. Ambos equipos se enfrentan por la Jornada 6 del Clausura 2026 a partir de las 17:00hs (CDMX) y el escenario del encuentro es el Estadio Hidalgo.

El partido involucra a dos equipos que se encuentran en situaciones similares. Tanto Pachuca como Atlas están ubicados entre los mejores 8 de la clasificación, aunque los Rojinegros están más arriba pero solo los separa dos puntos de diferencia.

¿Por dónde ver el partido en México?

El partido de Pachuca y Atlas de este sábado 14 de febrero no será transmitido por TV abierta y el juego podrá verse en México en exclusiva a través de la plataforma FOX One.

La actualidad de Pachuca y Atlas

Los Tuzos se ubican en 7° en el Clausura 2026 con 8 puntos en 5 jornadas. Pachuca viene de ganarle por 2-0 a FC Juárez el fin de semana pasado luego de dos empates consecutivos. El equipo de Esteban Solari ha ganado dos de los tres partidos en Hidalgo y buscarán un nuevo triunfo.

Con respecto a los Zorros, Atlas está 4° en la clasificación de la Liga MX con 10 unidades. El conjunto dirigido por Diego Cocca viene de igualar 2-2 con Pumas en la jornada pasada y busca volver al triunfo. Lo curioso es que las tres victorias de los Rojinegros fueron por 1-0 ante Puebla, Necaxa y Mazatlán.

