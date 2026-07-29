Dónde ver EN VIVO MLS vs. Liga MX por el All-Star 2026: hora, TV y streaming

MLS y Liga MX se enfrentan por el All-Star 2026. Horario, canales de TV y opciones de streaming para ver EN VIVO el esperado partido.

Al igual que todos los años, este miércoles se llevará a cabo el All-Star Game 2026, un partido que enfrentará a las principales figuras de la MLS contra los mejores futbolistas de la Liga MX. El encuentro volverá a reunir a destacados jugadores de ambas competencias.

Publicidad

Encuesta¿Quién gana hoy? ¿Quién gana hoy? YA VOTARON 0 PERSONAS

Sin embargo, el contexto de este año es particular. El calendario se encuentra muy ajustado debido a que el Mundial 2026 terminó hace poco y las competencias comenzaron rápidamente, por lo que algunos clubes tomaron la decisión de no ceder a sus futbolistas para este partido.

El encuentro entre MLS y Liga MX comenzará a las 18:00 hs de la Ciudad de México y será una nueva oportunidad para ver en acción a algunas de las grandes figuras que participan en ambas ligas. La Liga MX, además, ya consiguió quedarse con una de las competencias de esta semana, luego de imponerse en el Skills Challenge que se llevó a cabo este martes.

Dónde ver EN VIVO MLS vs. Liga MX por el All-Star 2026

El partido podrá seguirse EN VIVO a través de Apple TV, plataforma de streaming que tendrá disponible la transmisión del All-Star Game 2026. De esta manera, los aficionados podrán disfrutar del duelo entre las figuras de la MLS y la Liga MX desde sus dispositivos.

Publicidad

Antonio Mohamed sobre las ausencias

En la previa del encuentro, Antonio Mohamed, entrenador argentino que estará al frente del equipo de la Liga MX, se refirió a las ausencias que tendrá su conjunto. El Turco reconoció que hubiera preferido contar con todos los futbolistas convocados.

“Sí, me hubiera gustado que estuvieran todos, pero estamos con los que están y vamos a competir de la mejor manera”, expresó Mohamed sobre las bajas que tendrá el combinado de la Liga MX para el All-Star Game.

En sintesis

El All-Star Game 2026 entre MLS y Liga MX se juega este miércoles a las 18:00.

entre MLS y Liga MX se juega este miércoles a las 18:00. Liga MX ganó el Skills Challenge disputado este martes previo al encuentro estelar.

ganó el Skills Challenge disputado este martes previo al encuentro estelar. Antonio Mohamed dirigirá al equipo de la Liga MX que transmitirá Apple TV en vivo.