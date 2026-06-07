Repasa la programación completa de encuentros a disputarse en esta jornada y cuáles se podrán ver en México.

Cuando ya falta menos de una semana para el inicio del Mundial 2026, los fanáticos apasionados por el futbol comienzan a ponerse en la tónica de selecciones. Para ello, este domingo 7 de junio la agenda guarda varios amistosos internacionales para no perderse y calmar la ansiedad de la cercanía con el evento tan esperado.

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Ahora bien, de los once compromisos entre países programados para esta jornada, sólo cuatro juegos se podrán ver en México. Entre ellos, habrá dos duelos de equipos europeos y otros dos con presencia latinoamericana. En estos últimos, se presentarán selecciones como Colombia, Ecuador y Guatemala, algunos de los protagonistas.

Qué amistosos internacionales se juegan HOY domingo 7 de junio:

Estos son todos los partidos que se llevarán a cabo en forma amistosa entre seleccionados en esta jornada, con sus respectivas transmisiones.

Afganistán vs. Pakistán: 05.00 horas – Sin TV.

05.00 horas – Sin TV. Liechtenstein vs. Chipre: 07.00 horas – Sin TV.

07.00 horas – Sin TV. Omán vs. Mozambique: 07.00 horas – Sin TV.

07.00 horas – Sin TV. Kenya vs. Lesotho: 07.00 horas – Sin TV.

07.00 horas – Sin TV. Dinamarca vs. Ucrania: 10.30 horas por Izzi TV y SKY Sports.

10.30 horas por Izzi TV y SKY Sports. Kosovo vs. Andorra: 12.00 horas – Sin TV.

12.00 horas – Sin TV. Croacia vs. Eslovenia: 12.45 horas por Izzi TV y SKY Sports.

12.45 horas por Izzi TV y SKY Sports. Grecia vs. Italia: 13.00 horas – Sin TV.

13.00 horas – Sin TV. Marruecos vs. Noruega: 13.00 horas – Sin TV.

13.00 horas – Sin TV. Ecuador vs. Guatemala: 14.00 horas por Claro Sports.

14.00 horas por Claro Sports. Colombia vs. Jordania: 17.00 horas por Claro Sports.

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En México se podrá ver al Ecuador de Moisés Caicedo [Foto: Getty]

Qué otros partidos ver HOY domingo 7 de junio en México:

Segunda División de España:

Las Palmas vs. Málaga: 13.00 horas por SKY Sports.

Liga Uruguaya:

Progreso vs. Albion: 07.00 horas por Antel TV y Disney+ Premium.

07.00 horas por Antel TV y Disney+ Premium. Cerro vs. Peñarol: 12.00 horas por Antel TV y Disney+ Premium.

12.00 horas por Antel TV y Disney+ Premium. Defensor vs. Boston River: 15.30 horas por Antel TV y Disney+ Premium.

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Liga Venezolana: