'Citizens' y 'Gunners' definen el título en cuestión de días y este es el fixture que le resta disputar a cada equipo.

¡Último tramo! Manchester City y Arsenal comenzarán a definir, a partir de este miércoles, el cierre de la temporada 2025-26 de la Premier League, en busca de conocer al nuevo campeón. El conjunto sky-blue se pondrá al día con el calendario con un compromiso trascendental, y luego de ello, se sabrá cómo queda el panorama para las fechas finales.

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Este miércoles, los ‘Citizens’ jugarán su partido pendiente ante Crystal Palace, que se llevará a cabo en el Etihad Stadium desde las 13.00 horas del Centro de México. En base al resultado que consigan en casa y ante su gente, aparecerán las especulaciones y los pronósticos de lo que será la definición del título de este torneo de la Primera División inglesa.

¿Cómo están Manchester City y Arsenal en la tabla de la Premier League?

En este momento, previo al juego pendiente, el equipo de Mikel Arteta es líder con 79 puntos, con 36 encuentros disputados este campeonato. En ese período, los ‘Gunners’ obtuvieron un saldo de veinticuatro triunfos, siete empates y cinco derrotas. Así, le sacan cinco unidades de ventaja a su inmediato perseguidor y rival directo por el título.

Antes de recibir a Crystal Palace este miércoles, el equipo de Pep Guardiola es escolata con 74 puntos, con 35 partidos jugados este campeonato. En ese lapso, los ‘Citizens’ cosecharon ventidós victorias, ocho igualdades y cinco caídas. De este modo, este encuentro que se celebrará en Manchester será determinante para lo que viene luego.

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En este contexto, si el City gana, quedará a 2 de distancia a falta de 6 puntos por jugarse. En ese mano a mano, hay que considerar que Arsenal tiene mejor diferencia de gol (+42 contra +40), un punto a favor para los de Londres. Si el City empata o pierde, ya quedará muy atrás y le obsequiará en bandeja la Premier League a su oponente.

El calendario restante de Manchester City en la Premier League 2025-26:

Los ‘Citizens’, con 74 puntos, tienen estos tres compromisos faltantes por protagonizar en el cierre de la temporada:

vs. Crystal Palace (L): miércoles 13 de mayo, por un juego pendiente.

miércoles 13 de mayo, por un juego pendiente. vs. Bournemouth (V): martes 19 de mayo, por la jornada 37.

martes 19 de mayo, por la jornada 37. vs. Aston Villa (L): domingo 24 de mayo, por la jornada 38.

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El calendario restante de Arsenal en la Premier League 2025-26:

Los ‘Gunners’, con 79 puntos, tienen estos dos compromisos faltantes por protagonizar en el cierre de la temporada: