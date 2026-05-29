Entérate por dónde seguir el juego decisivo por el título de CONCACAF en todo el territorio mexicano.

Toluca y Tigres UANL serán los protagonistas de una definición de campeonato que promete ser apasionante: este sábado, uno de los dos ganará la gran final de la Concachampions 2026. Tras un largo camino recorrido en esta edición del certamen, uno de los dos levantará el trofeo y el otro desafortunadamente se quedará con las manos vacías.

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En el caso de los ‘Diablos Rojos’, vienen de dejar en el camino a Los Ángeles FC en semifinales, con una remontada impactante que los vistió de candidatos. En la ida en Estados Unidos, Toluca había perdido por 2-1 y se complicaba la serie, pero lo dio vuelta con un arrasador 4-0 en México para clasificarse.

Por el lado de los ‘Universitarios’, llegan tras eliminar a Nashville SC en las semifinales de manera muy sólida, ganándoles los dos partidos de la llave. Primero, se impusieron por 1-0 en la apertura del cruce a domicilio, y posteriormente, sellaron su boleto con otro 1-0 en el cierre de la serie en casa.

Se viene un duelo caliente entre Toluca y Tigres [Foto: Getty]

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Cuándo juegan Toluca vs. Tigres por la final de la Concachampions 2026:

El partido Toluca vs. Tigres UANL se llevará a cabo este sábado 30 de mayo, en el Estadio Nemesio Diez, en el marco de la gran final de la CONCACAF Champions Cup 2026. El encuentro que determinará al campeón de la temporada se jugará por la tarde y está estipulado para dar inicio a partir de las 18.00 horas del Centro de México.

Dónde ver EN VIVO Toluca vs. Tigres por TV en México:

El partido Toluca vs. Tigres UANL se podrá sintonizar en directo a lo largo y ancho del territorio mexicano, por televisión en forma exclusiva, por la pantalla de FOX. Esta señal de pago será la única que transmitirá por esta vía y en simultáneo el juego entre escarlatas y auriazules. No se podrá observar por TV abierta.

Dónde ver EN VIVO Toluca vs. Tigres por Internet en México:

El partido Toluca vs. Tigres UANL contará con la transmisión en directo para todo el suelo nacional, de manera exclusiva, de la popular plataforma FOX One. Este servicio de streaming tuvo los derechos de cada uno de los duelos del torneo, y esta final de la CONCACAF Champions Cup 2026 no será la excepción.

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