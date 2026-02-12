Qué pasa si Barcelona gana, empata o pierde ante Atlético Madrid por las semifinales de la Copa del Rey

Desde las 14:00 horas de la CDMX, Atlético Madrid recibe a Barcelona por la ida de las semifinales de la Copa del Rey 2025-26, en un duelo que promete intensidad y muchas emociones. El Metropolitano será el escenario de un choque entre dos gigantes que buscan un lugar en la gran final del torneo.

Los culés llegan en mejor momento futbolístico que los Colchoneros y parten como favoritos en la serie. Sin embargo, el equipo de Diego Simeone ha demostrado que en este tipo de instancias puede competir al máximo nivel. Ambos planteles cuentan con figuras capaces de inclinar la balanza en cualquier momento.

Cabe recordar que el partido de vuelta se disputará el próximo 3 de marzo en el Spotify Camp Nou, por lo que el resultado de hoy no será definitivo. Aun así, lo que ocurra hoy puede resultar determinante para encarar la revancha con mayor o menor presión.

¿Qué pasa si Barcelona gana ante Atlético Madrid?

Si Barcelona logra imponerse como visitante, dará un paso clave hacia la final. Ganar fuera de casa le permitiría regresar al Camp Nou con una ventaja importante y la posibilidad de manejar la serie con mayor tranquilidad. Además, un triunfo reforzaría su condición de favorito y obligaría al Atlético a asumir mayores riesgos en la vuelta.

¿Qué pasa si Barcelona pierde ante Atlético Madrid?

Si el conjunto blaugrana cae en Madrid, no quedará eliminado, pero la serie se complicará. Deberá remontar en el Camp Nou y no tendrá margen de error ante su afición. Aun así, definir en casa siempre es un punto a favor, especialmente en una semifinal donde el apoyo del público puede ser determinante.

¿Qué pasa si Barcelona empata ante Atlético Madrid?

Un empate sería un resultado positivo para los culés, considerando que la definición será en el Spotify Camp Nou. Mantendrían la serie abierta y dependerían de sí mismos en la vuelta para sellar el pase a la final. No sería una ventaja concreta, pero sí un escenario favorable pensando en el partido decisivo en casa.

En síntesis

Atlético Madrid y Barcelona disputan hoy la ida de semifinales de la Copa del Rey .

y disputan hoy la ida de semifinales de la . El partido inicia a las 14:00 horas de la CDMX en el estadio Metropolitano.

de la en el estadio Metropolitano. El encuentro de vuelta se jugará el 3 de marzo en el Spotify Camp Nou.

