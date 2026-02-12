¿Va por TV abierta? Dónde ver EN VIVO Atlético Madrid vs. Barcelona por la Copa del Rey 2025-26

Atlético Madrid y Barcelona se enfrentan en un duelo de gigantes por las semifinales de la Copa del Rey 2025-26. La primera batalla de esta llave será hoy jueves 12 de febrero desde las 14:00 horas de la CDMX, con el Atlético como local en el Metropolitano y el objetivo de sacar una ventaja antes de la vuelta.
El partido de vuelta se jugará el próximo 3 de marzo en el Spotify Camp Nou, donde Barcelona intentará definir la eliminatoria frente a su afición. Aunque los resultados de hoy no eliminan a nadie, pueden ser clave para encarar ese compromiso decisivo con una mayor tranquilidad o presión.
A continuación dejamos todos los canales de transmisión por país y horarios para que no te pierdas EN VIVO este gran encuentro internacional entre colchoneros y culés, que son hoy por hoy los dos grandes de España junto al Real Madrid.
Canales de transmisión por país y horarios
- México y Centroamérica: Sky Sports y Sky+.
- España: TVE La 1, TV3, RTVE Play, Movistar+, fuboTV, M+ LaLiga TV y 3Cat.
- Perú: América Televisión.
- Colombia: Win Sports.
- Ecuador: El Canal del Fútbol (ECDF).
- Venezuela: Meridiano Televisión y Venevisión.
- Argentina, Uruguay y Paraguay: Flow Sports.
- Estados Unidos: ESPN Select, fuboTV y ESPN App.
Horarios (por región):
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 14:00 h.
- Perú, Colombia, Ecuador: 15:00 h.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 16:00 h.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 17:00 h.
- España: 21:00 h.
En síntesis
- Atlético Madrid recibe hoy al Barcelona por las semifinales de la Copa del Rey.
- El partido de ida inicia a las 14:00 horas de la CDMX en el Metropolitano.
- El encuentro de vuelta se disputará el 3 de marzo en el Spotify Camp Nou.