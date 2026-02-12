Es tendencia:
COPA DEL REY

¿Va por TV abierta? Dónde ver EN VIVO Atlético Madrid vs. Barcelona por la Copa del Rey 2025-26

Atlético de Madrid y Barcelona abren la serie de semifinales de la Copa del Rey 2025-26 en el Metropolitano. Con la vuelta programada en el Camp Nou, te contamos a qué hora juegan y qué canales transmiten EN VIVO el partidazo en cada país.

Por Ramiro Canessa

Atlético Madrid vs. Barcelona por la Copa del Rey.
© Getty ImagesAtlético Madrid vs. Barcelona por la Copa del Rey.

Atlético Madrid y Barcelona se enfrentan en un duelo de gigantes por las semifinales de la Copa del Rey 2025-26. La primera batalla de esta llave será hoy jueves 12 de febrero desde las 14:00 horas de la CDMX, con el Atlético como local en el Metropolitano y el objetivo de sacar una ventaja antes de la vuelta.

El partido de vuelta se jugará el próximo 3 de marzo en el Spotify Camp Nou, donde Barcelona intentará definir la eliminatoria frente a su afición. Aunque los resultados de hoy no eliminan a nadie, pueden ser clave para encarar ese compromiso decisivo con una mayor tranquilidad o presión.

A continuación dejamos todos los canales de transmisión por país y horarios para que no te pierdas EN VIVO este gran encuentro internacional entre colchoneros y culés, que son hoy por hoy los dos grandes de España junto al Real Madrid.

Canales de transmisión por país y horarios

  • México y Centroamérica: Sky Sports y Sky+.
  • España: TVE La 1, TV3, RTVE Play, Movistar+, fuboTV, M+ LaLiga TV y 3Cat.
  • Perú: América Televisión.
  • Colombia: Win Sports.
  • Ecuador: El Canal del Fútbol (ECDF).
  • Venezuela: Meridiano Televisión y Venevisión.
  • Argentina, Uruguay y Paraguay: Flow Sports.
  • Estados Unidos: ESPN Select, fuboTV y ESPN App.

Horarios (por región):

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 14:00 h.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 15:00 h.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 16:00 h.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 17:00 h.
  • España: 21:00 h.

En síntesis

  • Atlético Madrid recibe hoy al Barcelona por las semifinales de la Copa del Rey.
  • El partido de ida inicia a las 14:00 horas de la CDMX en el Metropolitano.
  • El encuentro de vuelta se disputará el 3 de marzo en el Spotify Camp Nou.
