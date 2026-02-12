Por el duelo de Ida de las Semifinales de la temporada 2025-26 de la Copa del Rey, Atlético Madrid y Barcelona chocan este jueves 12 de febrero desde las 14:00 horas (Ciudad de México) en el Riyadh Air Metropolitano de la ciudad de Madrid.

Para este partido, el director técnico Diego Simeone no contará con dos piezas que suelen ser titulares. El portero Jan Oblak y el atacante Thiago Almada no serán de la partida. Sin información oficial por alguna lesión, se especula que las variantes son meramente tácticas.

¿Quiénes serán los reemplazos de Jan Oblak y Thiago Almada en Atlético Madrid vs. Barcelona?

Con esta noticia, el guardameta Juan Musso y el delantero Ademola Lookman se suman al equipo titular e intentarán aprovechar sus minutos para así sumar consideración con el estratega argentino de cara a los partidos venideros para los Rojiblancos.

¿Cuál será la alineación de Atlético Madrid vs. Barcelona sin Jan Oblak y Thiago Almada?

Sin Jan Oblak y Thiago Almada, el conjunto madrileño formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Blaugranas: Musso; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann y Álvarez.

