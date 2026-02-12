Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa del Rey

¿Por qué no juegan Jan Oblak y Thiago Almada en Atlético Madrid vs. Barcelona por las Semifinales de la Copa del Rey 2025-26?

El portero esloveno y el atacante argentino no serán titulares en el duelo de los Colchoneros ante los Blaugranas por el certamen nacional.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Jan Oblak y Thiago Almada no serán titulares en el duelo de Atlético Madrid ante Barcelona por la Copa del Rey 2025-26
© Getty ImagesJan Oblak y Thiago Almada no serán titulares en el duelo de Atlético Madrid ante Barcelona por la Copa del Rey 2025-26

Por el duelo de Ida de las Semifinales de la temporada 2025-26 de la Copa del ReyAtlético Madrid y Barcelona chocan este jueves 12 de febrero desde las 14:00 horas (Ciudad de México) en el Riyadh Air Metropolitano de la ciudad de Madrid.

Publicidad

Para este partido, el director técnico Diego Simeone no contará con dos piezas que suelen ser titulares. El portero Jan Oblak y el atacante Thiago Almada no serán de la partida. Sin información oficial por alguna lesión, se especula que las variantes son meramente tácticas.

¿Quiénes serán los reemplazos de Jan Oblak y Thiago Almada en Atlético Madrid vs. Barcelona?   

Con esta noticia, el guardameta Juan Musso y el delantero Ademola Lookman se suman al equipo titular e intentarán aprovechar sus minutos para así sumar consideración con el estratega argentino de cara a los partidos venideros para los Rojiblancos.

¿Cuál será la alineación de Atlético Madrid vs. Barcelona sin Jan Oblak y Thiago Almada?

Sin Jan Oblak y Thiago Almada, el conjunto madrileño formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Blaugranas: Musso; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann y Álvarez.

Publicidad
Sigue GRATIS y EN VIVO Atlético Madrid vs. Barcelona vía Sky Sports: Lamine Yamal titular, Lewandowski suplente

ver también

Sigue GRATIS y EN VIVO Atlético Madrid vs. Barcelona vía Sky Sports: Lamine Yamal titular, Lewandowski suplente

Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
¿Barcelona queda eliminado de la Copa del Rey si pierde ante Atlético Madrid?
Futbol Internacional

¿Barcelona queda eliminado de la Copa del Rey si pierde ante Atlético Madrid?

¿Por qué no juega Robert Lewandowski en Atlético Madrid vs. Barcelona por las semifinales de la Copa del Rey 2025-26?
Futbol Internacional

¿Por qué no juega Robert Lewandowski en Atlético Madrid vs. Barcelona por las semifinales de la Copa del Rey 2025-26?

¿Por qué no juega Obed Vargas en Atlético Madrid vs. Barcelona por las semifinales de la Copa del Rey 2026?
Futbol Internacional

¿Por qué no juega Obed Vargas en Atlético Madrid vs. Barcelona por las semifinales de la Copa del Rey 2026?

David Faitelson reveló al gran candidato para ganar el Clásico Nacional
Liga MX

David Faitelson reveló al gran candidato para ganar el Clásico Nacional

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo