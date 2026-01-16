Manchester United tendrá un desafío trascendental con “doble importancia” ante el poderoso Manchester City, este sábado en el ‘Teatro de los Sueños’. Tiene la posibilidad no solo de ganar un clásico y meterse en puestos de competencias europeas, sino de bajar a su archirrival de la pelea por el título. Por ello, saldrán a disputar el partido como una verdadera final.

Además de los condimentos habituales que suele tener un derby de Manchester, otro de los factores claves pasa por la novedad en uno de los banquillos: el dueño de casa estrenará director técnico en este ‘clásico’ ante los Citizens. Mientras que la visita hace varios años tiene a Pep Guardiola, el United ha ido cambiando entrenadores como si fueran figuritas.

El estratega que estará al mando del equipo local este sábado en Old Trafford será el histórico Michael Carrick. El exfutbolista es una leyenda viva del Manchester United, donde ganó ¡18 títulos! como jugador, quince en el ámbito local y tres en el plano internacional. Si bien no tiene una gran carrera como timonel principal, hay otros motivos que llevaron a su elección.

Michael Carrick estará en el banquillo rojo en Old Trafford [Foto: Getty]

El emblema de los ‘Red Devils’ se ganó la confianza de la junta directiva por dos razones: es una figura respetada por todos en el club y cuenta con apoyo interno por su forma de trabajar. De este modo, Michael Carrick fue confirmado por la institución como el DT del primer equipo de aquí al final de la temporada 2025/26. Sólo tendrá que dirigir Premier League, ya que el club quedó eliminado de Carabao Cup y FA Cup este semestre.

En su currículum, Carrick sólo cuenta con un paso en su carrera: dirigió por tres temporadas al Middlesborough, equipo de la EFL Championship. Fue su primer y único ciclo como entrenador principal ratificado. Anteriormente, le había tocado conducir al Manchester United como técnico interino, pero solo por unos pocos partidos puntuales, no como esta vez.

El histórico futbolista del cuadro de Old Trafford no tendrá un debut sencillo: su estreno será en el clásico ante Manchester City. Manchester United recibirá a su máximo contrincante este sábado 17 de enero, en el Teatro de los Sueños, desde las 06.30 hora CDMX. ¿Podrá Carrick arruinarle la temporada al equipo de Pep Guardiola?

