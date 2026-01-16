Manchester United y Manchester City harán madrugar a todo un continente, cuando se midan este sábado, en una nueva edición del Clásico de la ciudad. ‘Red Devils’ y ‘Citizens’, con actualidades diferentes, se verán las caras en el comienzo de la 22° jornada de esta Premier League 2025-26. A continuación, conoce las formaciones que se perfilan para el derby.

El conjunto red alcanza esta instancia ubicado en la 7° colocación de la tabla de posiciones, con 32 puntos, producto de ocho triunfos, ocho empates y cinco caídas. En su última presentación, el equipo que desde este sábado dirigirá Michael Carrick igualó 2-2 con Burnley fuera de casa.

El cuadro sky-blue, por su parte, se ubica en este momento en el 2° lugar del campeonato, con 43 unidades, tras cosechar trece victorias, cuatro igualdades y cuatro derrotas. En el partido pasado, los liderados por Pep Guardiola empataron 1-1 con Brighton and Hove en condición de local.

La probable alineación de Manchester United ante Manchester City:

Senne Lammens .

. Diogo Dalot .

. Harry Maguire

Lisandro Martínez .

. Luke Shaw .

. Bruno Fernandes .

. Casemiro .

. Kobbie Mainoo .

. Bryan Mbeumo .

. Benjamin Sesko .

. Matheus Cunha.

DT: Michael Carrick.

La probable alineación de Manchester City ante Manchester United:

Gianluigi Donnarumma .

. Matheus Nunes .

. Abdukodir Khusanov .

. Max Alleyne .

. Nico O’ Reilly .

. Tijjani Reijnders .

. Bernardo Silva .

. Antoine Semenyo .

. Phil Foden .

. Jeremy Doku .

. Erling Haaland.

DT: Pep Guardiola.

¿Cuándo juegan Manchester United vs. Manchester City por la Premier League?

La nueva edición del ‘derby’ de Manchester se disputará este sábado 17 de enero, en Old Trafford (casa de los ‘Red Devils’), por la jornada 22 de la Premier League 2025-26. El encuentro entre los archirrivales de la ciudad está estipulado para dar inicio a las 06.30 horas del Centro de México -12.30 hora local de Inglaterra-.

¿Dónde ver Manchester United vs. Manchester City por la Premier League?

El comprimiso más esperado del fin de semana se podrá sintonizar EN VIVO y EN DIRECTO a lo largo y ancho del territorio mexicano, de manera exclusiva en forma online, vía streaming, a través de las plataformas FOX One y Tubi. Ningún canal de televisión, abierta o de cable, pasará el partido en simultáneo en el suelo nacional.

