Polémica burla del Atlético de Madrid al Real Madrid

Este lunes las cosas en el Real Madrid dieron un giro inesperado. Después de que Florentino Pérez prometiera fichar a un jugador de 150 millones de euros si ganaba las elecciones, confirmó en un comunicado que ya lo hizo por Julián Álvarez y el Atlético de Madrid habría rechazado la oferta, por lo que el conjunto colchonero ya salió a dar una polémica declaración.

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Burla del Atlético de Madrid al Real Madrid

Y es que de acuerdo con lo compartido por los “vecinos” en ningún momento tuvieron una oferta por el jugador de manera en que lo dicen, pero además se burlaron tanto de los madridistas como del Barcelona, haciendo mufa de la intención que tenían por “robarles” jugadores y que no pudieron hacerlo en esta ocasión.

“Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos Real Madrid: 1. Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti. 2. Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos nada. 3. Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián. 4. Cómo no nos vamos a llevar bien, si nos hacéis reír aún más que el Barcelona”. Atlético de Madrid en “X”

En este escrito hacen referencia a que el Papa no sólo mencionó al Real Madrid y que fue el fragmento que subieron, dejaron en claro que en el equipo colchonero no están agradecidos con nada por parte del equipo de Florentino y se burló de cómo lanzó ese comunicado. Pero eso no fue todo, porque compartieron el escrito con emojis de risas y lanzaron una parte complementaria.

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“P.D. Aprovechando la buena relación con vuestro nuevo presidente, a ver si dejáis de ‘robar’ jugadores de nuestra Academia. ¡Muchas gracias, Real Madrid!”, esto fue muy bien aceptado por la afición del “Atleti”, mientras que los madridistas están en descontento, no sólo por lo que comenta este club, sino por la exposición del propio equipo merengue.

En síntesis

El presidente Florentino Pérez anunció el fichaje de Julián Álvarez por 150 millones de euros.

anunció el fichaje de Julián Álvarez por 150 millones de euros. El Atlético de Madrid desmintió haber recibido o valorado una oferta por el jugador.

desmintió haber recibido o valorado una oferta por el jugador. El club colchonero publicó un comunicado oficial en X burlándose del Real Madrid.