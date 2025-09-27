La ceremonia del Balón de Oro 2025 tuvo como gran protagonista a Ousmane Dembélé. El futbolista francés se sumó a la privilegiada lista de ganadores del galardón de France Football tras imponerse en las votaciones con 1.380 puntos y coronó el año de la mejor manera luego de haber conseguido el triplete con PSG.

Para muchos este resultado fue justo, mientras que otros opinaron que el premio se lo merecía Lamine Yamal, joya del FC Barcelona que finalizó segundo con 1.059 puntos. Ahora bien, France Football se encargó se publicar el listado de votos de cada uno de los periodistas para entender el resultado final del Balón de Oro. A continuación te mostramos las elecciones de Salvador Aguilera, periodista que representó a México.

ver también La celebración de los aficionados de PSG tras la obtención del Balón de Oro por parte de Ousmane Dembélé

Los votos de Salvador Aguilera para el Balón de Oro 2025

El periodista mexicano de CNN y Aym Sports otorgó seis de los diez votos para jugadores de Paris Saint-Germain, equipo ganador de la UEFA Champions League 2024-25:

Publicidad

Publicidad

Dembélé Vitinha Lamine Yamal Raphinha Fabian Ruiz Pedri Doué Palmer Nuno Mendes Joao Neves

Foto: Captura del listado publicado por France Football

ver también Lionel Messi felicitó a Ousmane Dembélé por su consagración en el Balón de Oro 2025: “Te lo mereces”

El Top 10 del Balón de Oro 2025

Ousmane Dembélé — 1380 puntos Lamine Yamal — 1059 puntos Vitinha — 703 puntos Mohamed Salah — 657 puntos Raphinha — 620 puntos Achraf Hakimi — 484 puntos Kylian Mbappé — 378 puntos Cole Palmer — 211 puntos Gianluigi Donnarumma — 172 puntos Nuno Mendes — 171 puntos

Publicidad