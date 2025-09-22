Ousmane Dembélé fue reconocido este lunes por la revista France Football como el mejor jugador del mundo al obtener el Balón de Oro 2025. El delantero francés de PSG le ganó la pulseada a Lamine Yamal, el otro gran candidato para hacerse con el premio, y desató la celebración de un grupo de aficionados del conjunto parisino.

Los simpatizantes se reunieron en las afueras del Théâtre du Châtelet , recinto ubicado en la capital gala donde se llevó a cabo la ceremonia, para expresar su alegría por la victoria del futbolista de 28 años. Tal como se puede ver en un video que rápidamente se hizo viral, la lluvia y el frío no evitaron los festejos con fuegos de artificios, bengalas y cánticos como si de un título se tratara.

Cabe destacar que este no fue el único premio en el que estuvo representado PSG. Los vigentes campeones de la UEFA Champions League también fueron reconocidos como el mejor equipo de la temporada 2024-25, mientras que su entrenador Luis Enrique se quedó con el premio Johan Cruyff (el cual se le entrega el mejor DT del curso) y Gianluigi Donnarumma, quien actualmente juega en Manchester City aunque se valoró lo realizado con el equipo capitalino, fue reconocido como el mejor portero con el premio Yashin.

La alegría de los simpatizantes de PSG prevaleció incluso ante el revés sufrido este lunes en la Ligue 1. Esto se debe a que su equipo perdió por 1-0 ante Olympique de Marsella en el Stade Velodrome por una nueva edición del Clásico de Francia que se disputó en el marco de la quinta fecha del torneo francés. El juego, que estaba estipulado para desarrollarse el domingo 21, se llevó a cabo 24 horas después por las intensas lluvias que azotaron la ciudad de Marsella.

Dembélé, el sexto francés en ganar el Balón de Oro

Esta consagración convirtió a Ousmane Dembélé en el sexto francés que conquistó el Balón de Oro. Sus predecesores fueron Michel Platini, quien lo ganó tres veces, Raymond Kopa, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane y Karim Benzema (todos con uno).

Ousmane Dembélé sumó la octava conquista de Francia en el Baló de Oro. (Getty Images)

De esta manera, Francia se convierte en el país con más conquistas en el Balón de Oro junto a Argentina (8). La curiosidad es que todas las consagraciones albicelestes fueron a través de Lionel Messi.