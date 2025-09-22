Este lunes 22 de septiembre el futbol conoció a su nuevo monarca. Se trató de Ousmane Dembélé, quien fue elegido por la revista France Football como el ganador del Balón de Oro 2025 en una ceremonia llevada a cabo en el Théâtre du Châtelet de París.

El delantero francés de 28 años llegaba como uno de los favoritos a hacerse con el prestigioso galardón junto a Lamine Yamal y consiguió imponerse ante la joven joya española (18) que se quedó con el trofeo Kopa -reconocimiento que se le entrega al mejor jugador del mundo de menos de 21 años – por segunda vez consecutiva. Al cabo, los 35 goles, seis asistencias y cinco títulos logrados durante la temporada 2024-25 inclinaron la balanza a favor del jugador de PSG.

Este logro provocó que el galo recibiera las felicitaciones de una gran cantidad de protagonistas del mundo del futbol. Entre ellas sobresalió la de Lionel Messi, su ex compañero en Barcelona quien reaccionó con un mensaje a través de redes sociales.

“Grande Ous!!! Felicidades me alegro mucho por vos. Te lo mereces”, escribió el astro argentino que milita en Inter Miami, quien sabe muy bien lo que significa conquistar este trofeo, en un posteo que realizó Ousmane Dembélé en su cuenta personal de Instagram. Vale recordar que el campeón del mundo en Qatar 2022 ganó el Balón de Oro ocho veces marcando un récord en lo que a Balones de Oro refiere.

Cabe destacar que el sudamericano y el europeo compartieron cuatro temporadas en la plantilla de Barcelona. Juntos disputaron 95 partidos con 67 victorias, 12 empates, 12 derrotas y cinco títulos según las cifras del portal Transfermarkt.

Ousmane Dembélé le agradeció a Lionel Messi tras la obtención del Balón de Oro

Luego de ser premiado con el Balón de Oro, Ousmane Dembélé subió al escenario del Théâtre du Châtelet para realiar su discurso triunfal. En él, el también ex futbolista de Borussia Dortmund le agradeció a Lionel Messi y aseguró que aprendió cosas del argentino.

“Quiero agradecer a FC Barcelona, el club de mis sueños. Jugué con Lionel Messi, quiero agradecerle a él también, aprendí mucho de él”, dijo el campeón del mundo con Francia en Rusia 2018.

Tampoco se olvidó de PSG, su actual equipo. “Agradezco que me vino a buscar en 2023, al presidente del equipo, a todo el personal de PSG, a Luis Enrique, a mi padre y sobre todo a los compañeros de equipo; es una familia maravillosa”, manifestó.

Ousmane Dembélé dejó en segundo lugar a Lamine Yamal para ganar su primer Balón de Oro. (Getty Images)

Y concluyó: “Increíble lo que acaba de pasarme, no tengo palabras. Ha sido una temporada increíble con el PSG. Llevarme este trofeo y que me lo entregue Ronaldinho es algo excepcional, estoy orgulloso de todo lo que he logrado en mi carrera”.