Salen a la luz los premios millonarios de Luis Díaz en su contrato con Bayern Múnich

La primera temporada de Luis Díaz con Bayern Múnich está superando las expectativas. El guajiro no ha necesitado de periodo de adaptación en Alemania luego de su etapa en Liverpool, tanto así que ya se convirtió en una de las piezas más importantes en el ataque del conjunto comandado por Vincent Kompany.

Díaz está justificando su salario de 14 millones de euros al año a base de grandes actuaciones. De hecho, viene se ser figura en la reciente goleada por 4-1 sobre Colonia por los dieciseisavos de final de la DFB Pokal con un gol y una asistencia. Su producción de cara a puerta está siendo muy buena en este curso y sus tantos no solo contribuyen a que el Bayern Múnich consiga sus objetivos, sino que también podrían generarles ingresos económicos.

Luis Díaz en el banquillo de Bayern Múnich (GETTY IMAGES)

Los premios millonarios en el contrato de Luis Díaz

El diario Bild reveló que, en caso de finalizar como goleador de la Bundesliga o la UEFA Champions League, Luis Díaz recibirá un estratosférico premio económico. Más precisamente 250 mil euros, lo que se traduce a más de 1000 millones de pesos colombianos.

“Luis Díaz tiene dos parámetros en su contrato: el pago de bonificación por equipo y el pago de bonificación individual. Eso quiere decir que cuando al equipo le dan un premio, él tiene derecho a recibir la cantidad establecida, pero aparte de lo que arreglen con el equipo recibe una bonificación de 250.000 mil euros como máximo goleador de la Bundesliga o en la Liga de Campeones. Le cuentan los goles durante la temporada”, reza la información de Bild.

