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Mundial 2026

¡Atento México! FIFA realizó cambios en las ceremonias de los partidos del Mundial 2026

El ente madre del futbol mundial introduce cambios en sus ceremonias inaugurales de los partidos del certamen internacional.

FIFA introduce cambios en sus ceremonias inaugurales de los partidos del Mundial 2026
© FIFAFIFA introduce cambios en sus ceremonias inaugurales de los partidos del Mundial 2026

El inicio de la Copa del Mundo 2026 está a la vuelta de la esquina y apenas quedan 10 días para el inicio del torneo internacional. La Selección Mexicana enfrentará en el Estadio Azteca a Sudáfrica en el marco de la Fecha 1 del Grupo A.

Sin embargo, en las útimas horas se reveló una serie de cambios que la FIFA introduciría antes de cada compromiso. Así lo explicaron: “Durante la competición, se aplicará un nuevo enfoque inmersivo que transformará el estadio en un escenario compartido donde los aficionados y las selecciones vivirán un momento muy especial con el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 como telón de fondo“.

Y contonuaron: “Todos los seguidores, independientemente de qué butaca ocupen, disfrutarán de una perspectiva única y emocionante. Para ello, se emplearán banderas de grandes dimensiones de los países contendientes y elementos situados estratégicamente sobre el terreno de juego para involucrar al público de una forma auténtica y significativa“.

Además, agregaron: “Los jugadores, acompañados por integrantes del programa juvenil, entrarán al campo a través de un arco situado cerca del túnel de vestuarios. Además, se colocará un mosaico sobre el círculo central, se repartirán banderas de los países y se dispondrán elementos visuales de la FIFA repartidos por todo el campo”.

Por otro lado, también dieron indicions de cómo continuará el protocolo: “Tras los himnos, se procederá con las prácticas habituales previas a los partidos, como los saludos y las fotos de los futbolistas titulares. A continuación, se llevará a cabo el sorteo con los capitanes“.

Para cerrar, comentaron: “En las siguientes rondas de la competición se añadirán otros elementos, como humo de colores o pirotecnia. Además, gracias a la participación de socios comerciales de la FIFA como adidas, Coca-Cola, Kia, Mengniu, Quaker y Qatar Airways, se incluirán elementos tradicionales y novedosos tanto en el programa juvenil como en el túnel de vestuarios“.

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Los tres partidos de México en la fase de grupos

  1. Jueves 11 de junio – México vs. Sudáfrica
    • Sede: Estadio Azteca, estadio Ciudad de México
    • Hora: 13:00 (CDMX)
  2. Miércoles 18 de junio – México vs. Corea del Sur
    • Sede: Estadio Akron, Guadalajara
    • Hora: 19:00 (CDMX)
  3. Martes 24 de junio – República Checa vs. México
    • Sede: Estadio Azteca, Ciudad de México
    • Hora: 19:00 (CDMX)

En síntesis

  • Selección Mexicana vs Sudáfrica se jugará en el Estadio Azteca por el Grupo A.
  • Nuevas ceremonias de FIFA incluirán banderas gigantes, arcos y un mosaico central.
  • Humo y pirotecnia se añadirán en rondas siguientes junto a marcas como Coca-Cola.
Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
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