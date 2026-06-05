El inicio de la Copa del Mundo 2026 está a la vuelta de la esquina y apenas quedan 10 días para el inicio del torneo internacional. La Selección Mexicana enfrentará en el Estadio Azteca a Sudáfrica en el marco de la Fecha 1 del Grupo A.

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Sin embargo, en las útimas horas se reveló una serie de cambios que la FIFA introduciría antes de cada compromiso. Así lo explicaron: “Durante la competición, se aplicará un nuevo enfoque inmersivo que transformará el estadio en un escenario compartido donde los aficionados y las selecciones vivirán un momento muy especial con el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 como telón de fondo“.

Y contonuaron: “Todos los seguidores, independientemente de qué butaca ocupen, disfrutarán de una perspectiva única y emocionante. Para ello, se emplearán banderas de grandes dimensiones de los países contendientes y elementos situados estratégicamente sobre el terreno de juego para involucrar al público de una forma auténtica y significativa“.

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Además, agregaron: “Los jugadores, acompañados por integrantes del programa juvenil, entrarán al campo a través de un arco situado cerca del túnel de vestuarios. Además, se colocará un mosaico sobre el círculo central, se repartirán banderas de los países y se dispondrán elementos visuales de la FIFA repartidos por todo el campo”.

Por otro lado, también dieron indicions de cómo continuará el protocolo: “Tras los himnos, se procederá con las prácticas habituales previas a los partidos, como los saludos y las fotos de los futbolistas titulares. A continuación, se llevará a cabo el sorteo con los capitanes“.

Para cerrar, comentaron: “En las siguientes rondas de la competición se añadirán otros elementos, como humo de colores o pirotecnia. Además, gracias a la participación de socios comerciales de la FIFA como adidas, Coca-Cola, Kia, Mengniu, Quaker y Qatar Airways, se incluirán elementos tradicionales y novedosos tanto en el programa juvenil como en el túnel de vestuarios“.

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Los tres partidos de México en la fase de grupos

Jueves 11 de junio – México vs. Sudáfrica Sede: Estadio Azteca, estadio Ciudad de México

Hora: 13:00 (CDMX) Miércoles 18 de junio – México vs. Corea del Sur Sede: Estadio Akron, Guadalajara

Hora: 19:00 (CDMX) Martes 24 de junio – República Checa vs. México Sede: Estadio Azteca, Ciudad de México

Hora: 19:00 (CDMX)

En síntesis