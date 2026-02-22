Si Barcelona logra imponerse hoy ante Levante, recuperará el liderato de LaLiga 2025-26, aprovechando la reciente derrota del Real Madrid frente a Osasuna. Los culés tienen la oportunidad de volver a lo más alto de la tabla y dejar claro que siguen siendo protagonistas en la lucha por el título, mientras que cualquier tropiezo podría abrir nuevamente la puerta a sus perseguidores.

