Si Barcelona logra imponerse hoy ante Levante, recuperará el liderato de LaLiga 2025-26, aprovechando la reciente derrota del Real Madrid frente a Osasuna. Los culés tienen la oportunidad de volver a lo más alto de la tabla y dejar claro que siguen siendo protagonistas en la lucha por el título, mientras que cualquier tropiezo podría abrir nuevamente la puerta a sus perseguidores.
LALIGA
Barcelona vence 2-0 a Levante y sigue la pelea por el liderato de LaLiga EN VIVO
Sigue EN VIVO la tabla de posiciones de la liga española, Barcelona y Real Madrid luchan por el primer lugar.
Publicidad
Lee también
Futbol Internacional
Qué pasa si Real Madrid gana, empata o pierde ante Osasuna por LaLiga
Futbol Internacional
¿Por qué no juega Jude Bellingham en Osasuna vs. Real Madrid por LaLiga?
Futbol Internacional
Osasuna 2-1 Real Madrid : resumen y goles
UEFA