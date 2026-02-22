Es tendencia:
Barcelona vence 2-0 a Levante y sigue la pelea por el liderato de LaLiga EN VIVO

Sigue EN VIVO la tabla de posiciones de la liga española, Barcelona y Real Madrid luchan por el primer lugar.

Por Ramiro Canessa

Barcelona va por el liderato en la liga española.
© Getty ImagesBarcelona va por el liderato en la liga española.

Si Barcelona logra imponerse hoy ante Levante, recuperará el liderato de LaLiga 2025-26, aprovechando la reciente derrota del Real Madrid frente a Osasuna. Los culés tienen la oportunidad de volver a lo más alto de la tabla y dejar claro que siguen siendo protagonistas en la lucha por el título, mientras que cualquier tropiezo podría abrir nuevamente la puerta a sus perseguidores.

