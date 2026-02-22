Es tendencia:
Llegó a más de 300 mil reproducciones: la furia de Lionel Messi tras la derrota 3-0 de Inter Miami ante Los Ángeles FC

El astro argentino quiso ir a confrontar a los árbitros tras la derrota de su equipo en el debut de la liga estadounidense.

Por Ramiro Canessa

Messi muy enojado con la derrota de Inter Miami.
El campeón defensor de la Major League Soccer, Inter Miami CF, tuvo un estreno para el olvido en la nueva temporada. El equipo dirigido por Javier Mascherano cayó 3-0 en su visita a Los Angeles FC por la primera jornada y dejó muchas dudas en su funcionamiento colectivo.

El rendimiento de Las Garzas estuvo muy lejos de lo esperado y el inicio de año no fue el ideal, aunque el calendario recién comienza. A pesar del tropiezo, todavía queda un largo camino por recorrer en el torneo y margen para corregir errores.

Tras la derrota, se viralizó un video de Lionel Messi visiblemente molesto, intentando dirigirse hacia los vestuarios de los árbitros por su disconformidad con el arbitraje. Las imágenes rápidamente superaron las 200 mil reproducciones y generaron fuerte repercusión en redes sociales.

Sin embargo, el argentino fue contenido por su compañero y amigo Luis Suárez, quien evitó que la situación pasara a mayores y que pudiera generarse un conflicto disciplinario para el capitán, sabiendo que esto recién comienza y no era necesario que pase a mayores.

¿Qué se le viene a Inter Miami?

Ahora, Inter Miami buscará dar vuelta la página cuanto antes. En la segunda jornada visitará a Orlando City SC con la obligación de sumar para no empezar a perder terreno en la tabla desde el arranque y dejar en claro que esto solo fue un tropiezo.

El duelo se disputará el domingo 1 de marzo desde las 18:00 (hora CDMX), en un partido clave para recuperar confianza y comenzar a defender el título con otra imagen. Messi y compañía deben trabajar para demostrar que lo de ayer fue solo un tropiezo.

